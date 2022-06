STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Anschlussgewinne. Der Leitindex SMI war am gestrigen Montag nach einer weiteren verlustreichen Woche mit einem knappen Plus in diese neue Handelswoche gestartet. Die Vorgaben aus Asien sind ebenfalls freundlich.

- SMI vorbörslich: +0,45% auf 10'533,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): +2,11% auf 26'314 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler will bis 2040 Netto-Null erreichen - Achiko verschiebt Publikation der definitiven Jahresrechnung erneut - Mobilezone kauft eigene Aktien im Umfang von 45 Mio Fr. zurück 1. Tranche über 12 Mio Fr. startet unmittelbar nach H1-Zahlen - Calida ernennt Norbert Dengel zum Chef des Online-Business - Nova Property Fund Management plant Niederlassung in der Romandie - Xlife-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Mai zum VM real +2,4%, nominal +1,2% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Mai bei 2,03 Mrd Fr. (saisonber.) Importe Mai zum VM real +7,1%, nominal +10,3% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,04 Mrd Fr. (nom. +13,6% gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,2% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Züblin Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: EEII: Donnerstag: - Carlo Gavazzi Ergebnis 2021/22 (Conf Call 08.45 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Mittwoch) Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 04/22 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 05/22 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 05/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.06: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0168 - USD/CHF: 0,9666 - Conf-Future: -29 BP auf 141,99% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,334% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33% auf 10'486 Punkte - SLI (Montag): -0,19% auf 1'610 Punkte - SPI (Montag): -0,02% auf 13'460 Punkte - Dax (Montag): +1,06% auf 13'266 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,58% auf 5'920 Punkte

