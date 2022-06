STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch aufgrund negativer Vorgaben aus Asien und wegen der nachgebenden US-Aktien-Futures schwächer tendieren. Die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen stehen weiterhin im Fokus der Anleger und halten sie von Neuengagements ab. "Für mehr als eine kurzzeitige Gegensteigung im Abwärtstrend reicht es derzeit einfach nicht", sagte ein Händler.

- SMI vorbörslich: -0,68% auf 10'408,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,15% auf 30'530 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,51% auf 11'069 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,17% auf 26'201 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis will Patent für Gilenya-Dosierungsschema "energisch" verteidigen - Novartis erhält EU-Zulassung für Krebsmittel Tabrecta - Clariant: verschlankt Organisations- und Führungsstruktur Künftig noch 3 statt 5 Geschäftseinheiten mit neuer Leitung - Interroll H1: Gesenkte Erwartungen für Auftragseingang und Betriebsergebnis Projektverschiebungen durch Kunden und Endanwender Mittelfristig alle fundamentalen Trends weiterhin intakt verzichtet gegenwärtig auf Ausblick für Geschäftsjahr 2022 - Klingelnberg 2021/22: EBIT -15,7 Mio Euro (VJ -11,6 Mio) Netto-Umsatz 158,6 Mio Euro (VJ 158,7 Mio) Reinergebnis -21,7 Mio Euro (VJ -7,3 Mio) VR schlägt abermaliges Aussetzen der Dividende vor 2022/23: Deutliche Umsatzsteigerung erwartet EBIT-Marge über 6% erwartet - Lindt&Sprüngli schliesst Rückkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine ab - Montana Aerospace platziert Schuldscheindarlehen über 80 Millionen Euro - Swiss Steel Group beliefert Thyssenkrupp Aerospace nur noch mit "grünem Stahl" - Valiant schafft Negativzinsen ab - Wisekey: IoT-Segment im H1 mit ungeprüftem Umsatz von rund 10 Mio USD - Züblin-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore-Tochter bekennt sich der Bestechung in Afrika schuldig PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 4,7% - Forbo meldet Eigenanteil von 4,94% - Logitech meldet Eigenanteil von 5,0582%/3,0144% - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 6,85%/1,1% - Mobilezone: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Ypsomed: Zürcher Kantonalbank meldet Anteil von 7,9053% PRESSE MITTWOCH - Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: EEII Donnerstag: - Carlo Gavazzi Ergebnis 2021/22 (Conf Call 08.45 Uhr) Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00) - KOF Konjunkturprognose Sommer (09.00) - BFS: Baupreisindex im April 2022 (Freitag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) (16:00) - US: API Ölbericht (Woche) (22:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.06: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0159 - USD/CHF: 0,9681 - Conf-Future: -2 BP auf 141,97% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,45% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,06% auf 10'480 Punkte - SLI (Dienstag): +0,32% auf 1'618 Punkte - SPI (Dienstag): +0,04% auf 13'510 Punkte - Dax (Dienstag): +0,20% auf 13'292 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,39% auf 5'965 Punkte

awp-robot/sw/tv

(AWP)