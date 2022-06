STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Eine späte Erholung an der Wall Street sorgte in Asien für einen überwiegend freundlichen Handelsverlauf und dürfte sich auch im europäischen Handel auswirken. Beim SMI ergibt sich auf dem aktuellen Stand ein knappes Wochenplus, nachdem er die vorangegangenen drei Handelswochen mit Verlusten abgeschlossen hatte.

- SMI vorbörslich: +0,69% auf 10'525,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,64% auf 30'677 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,62% auf 11'232 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,31% auf 26'514 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse platziert neue AT1-Anleihe mit Zins von 9,75% - CS und UBS bestehen Stresstest von US-Notenbank - Bell: Coop will Beteiligung auf über 66,67% ausbauen Coop: Es ist nicht geplant, Bell ganz zu übernehmen oder zu dekotieren - Ypsomed schliesst Kapitalerhöhung mit Volumen von 122,5 Mio CHF ab Familie Michel hält nun 73,7%, Freefloat 26,3% - Basilea: Zulassung für weitere Form für Cresemba (Isavuconazol) in China - BKB-Tochter Bank Cler ernennt Sarah Braun zur neuen Leiterin Marktmanagement - DKSH erweitert Partnerschaft mit Hormel Foods in Hongkong und Macao - Kinarus gibt am Montag Einblick in Forschungsprogramm mit Kandidaten KIN001 - Medacta: Wirbelsäuleneingriff mit Operationsplattform Nextar erfolgreich - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Swisscanto meldet Anteil von 4,9995% - Galenica: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,01% - Logitech meldet Eigenanteil von 5,0942%/2,998% - Meyer Burger: Universal-Investment-Gesellschaft mbH meldet Anteil von 3,4% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 12,27% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - SIX-Präsident glaubt nicht an eine einzige europäische Börse (Agefi) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - Kinarus: Investor Event in Zürich (12.15 Uhr) Dienstag: - Credit Suisse: Investor Day - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im April 2022 Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 06/22 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (endgültig) (16.00 Uhr) Neubauverkäufe 05/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0130 - USD/CHF: 0,9607 - Conf-Future: +157 BP auf 145,40% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,291% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,71% auf 10'453 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,80% auf 1'607 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,62% auf 13'491 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,76% auf 12'913 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,36% auf 5'883 Punkte

