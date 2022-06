STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse wird nach den jüngsten Gewinnen und den leicht negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien wenig verändert erwartet. Das Umfeld bleibe angesichts der Rezessions- und Inflationsprobleme schwierig. Die Anleger dürften sich vor dem nahenden Halbjahresultimo und der Berichtsaison zurückhalten.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 10'921,52 Punkte (08.30 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,20% auf 31'438 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,72% auf 11'525 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,47% auf 26'998 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS gibt Informationen zum heutigen Investortag treibt Konzernumbau in schwierigem Marktumfeld voran will robuste, skalierbare und agile Organisation aufbauen bekräftigt angestrebte Kosteneinsparungen von 200 Mio Fr. 2023 plant mittelfristige strukturelle Kosteneinsparungen von 400 Mio Fr. CEO: Treiben die digitale Transformation der Bank weiter voran Konzentrieren uns auf Umsetzung der Strategie im Übergangsjahr 2022 Vorbörsliche Indikation +0,4% - Adecco schliesst angekündigte Aktienkapitalherabsetzung ab - Roche bringt neuen Scanner für digitale Pathologie auf den Markt - Julius Bär vollzieht angekündigte Kapitalherabsetzung CEO: Volatilität ist grundsätzlich gut für uns (Interview NZZ) - Basilea gibt positive Ergebnisse von Phase-3-Studie mit Ceftobiprol bekannt plant gegen Ende 2022 Einreichung eines US-Zulassungsantrags Vorbörsliche Indikation +2,9% - Coltene H1: Umsatz 130-135 Mio Fr. erwartet Temporäre Engpässe von Komponenten bremsen Umsatz Operative Marge zw. 11 und 12% erwartet (VJ 18,1%) 2022: Umsatz im Rahmen 2021 erwartet; EBIT-Margen-Ziel bleibt bei 15% Ausblick wegen Weltwirtschaftslage mit Unsicherheiten behaftet - Helvetia erhöht Beteiligung an Caser um weitere 10 Prozent besitzt neu 80 Prozent an Caser veräussert Anteil an Lebensversicherer Sa Nostra Vida - Achiko-Aktien per sofort vom Handel an der SIX suspendiert - Cosmo kommt mit japanischer Zulassung für Darm-Mittel Cortiment voran - HBM schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und startet ein neues - Leclanché erhöht Sicherheit seiner Lithium-Ionen-Batterietechnologie deutlich - Leonteq spannt mit Asset Manager Ixios beim Vertrieb von Fonds zusammen - Lindt & Sprüngl: Angekündigter CEO-Wechsel erfolgt per 1. Oktober - Medmix: VRP Poux-Guillaume tritt an GV 2023 nicht mehr an - Santhera: VRP Schnee tritt zurück - Thomas Meier soll nachfolgen - Wisekey verkauft Mehrheitsbeteiligung an deutschem Start-up Arago NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Helvetia erhöht Beteiligung an Caser um weitere 10 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 6,78% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,04% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Credit Suisse: Investor Day Mittwoch: - GV: Ypsomed, Highlight Event Donnerstag: - GV: Achiko, Bank Linth, Ci Com, IGEA Pharma, Lem, Santhera WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juni (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Donnerstag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Donnerstag) Ausland: - US: Handelsbilanz 05/22 (14.30 Uhr) Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 05/22 (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 04/22 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 06/22 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Conference Board 06/22 (16.00 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Achiko bis auf weiteres vom Handel suspendiert - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (2,15 Fr.) per 01.07: - Aevis (1,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,012 - USD/CHF: 0,9590 - Conf-Future: -36 BP auf 144,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,292% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,77% auf 10'907 Punkte - SLI (Montag): +0,42% auf 1'672 Punkte - SPI (Montag): +0,72% auf 14'046 Punkte - Dax (Montag): +0,52% auf 13'186 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,79% auf 6'047 Punkte

