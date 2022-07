STIMMUNG

Der Start in das zweite Semester dürfte am Schweizer Aktienmarkt am Freitag ohne klare Tendenz verlaufen. Am Vortag hatte der Leitindex SMI mit einem Minus von annähernd 17 Prozent ein sehr schwaches erstes Halbjahr beendet. Themen wie Inflations- und Zinsängste, der Krieg in der Ukraine und zunehmend Rezessionsängste sind die Belastungsfaktoren der ersten sechs Monate, die vorerst auch weiter das Geschehen bestimmen dürften.

- SMI vorbörslich: -0,14% auf 10'726,67 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,82% auf 30'775 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,33% auf 11'029 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,70% auf 25'945 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär erzielt Vergleich in litauischem Rechtsfall über 105 Mio EUR Hälfte der Vergleichssumme ist durch Rückstellungen gedeckt - Lonza baut neue kommerzielle Grossanlage in Stein Investitionssumme beträgt 500 Mio CHF Maria Soler Nunez wird Head Group Operations - Leclanché sichert Finanzierung bis Juni 2023 SIX akzeptiert neue Veröffentlich. d. Jahresabschlusses bis 31.7. Überschuldungssituation m. Unterstützung d. Aktionär Sefam behoben Bedingungen ausgearbeitet z. Sicherung d. Unternehmens bis Juni 23 Sefam wandelt Grossteil der Schulden vor Fälligkeit in EK um - Sulzer will Vermögenswerte in Russland und Polen abschreiben Abschreibungen von 125 Mio Fr. werden im H1 verbucht Abschreibungen haben keinen sign. Einfluss auf op. Ergebnis Abschreibungen haben Einfluss auf Reingewinn (GJ 2021: 141 Mio) Abschreibungen belaufen sich auf 125-135 Mio Fr. - Cembra lanciert Kreditkarte "Certo!" für bisherige Cumulus-Kunden - Implenia übergibt Wohnhochhaus in Zürich an Swiss Life - Nebag mit Minusperformance beim Inneren Wert im ersten Semester - Newron erweitert Senior Management Team und verstärkt ESG-Engagement - SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über 650 Mio EUR - Youngtimers verschiebt Ergebnispublikation 2021 auf 31. Juli NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Zentralbahn fährt auch 2021 einen Verlust ein - Finanzchef der Migros Bank tritt zurück - Migros Bank lanciert neue Cumulus-Kreditkarte PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Also: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Autoneum: Martin Haefner meldet Anteil von 3,1% - Galenica: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,01% - Novartis meldet Eigenanteil von 5,0019% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,23% PRESSE FREITAG - Novartis setzt für Sandoz eher auf Börsengang als auf Verkauf (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Cembra: Update zu Strategie (Call 08.15 Uhr) GV: Burckhardt, Dottikon ES Montag: - keine Ankündigung Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2022 (Montag) Ausland: - EUR: Verbraucherpreise Eurozone 06/22 (Vorabschätzung, 11.00 Uhr) - USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröff., 15.45 Uhr) Bauausgaben 05/22 (16.00 Uhr) ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 06/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert (bis auf weiteres) - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Aevis (1,20 Fr.) per 04.07: - Ypsomed (0,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9998 - USD/CHF: 0,9556 - Conf-Future: +284 BP auf 148,34% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,149% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,65% auf 10'741 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,66% auf 1'645 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,63% auf 13'834 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,69% auf 12'784 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,68% auf 5'923 Punkte

