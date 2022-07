STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag an seine Gewinne von Freitag anknüpfen und etwas fester in die neue Handelswoche starten. Nach einem verlustreichen ersten Semester hatte der Leitindex SMI am vergangenen Freitag den ersten Handelstag des zweiten Halbjahres mit einem knappen Plus beendet. Die Vorgaben aus Übersee sind unterdessen gemischt.

- SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'810,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,05% auf 31'097 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,90% auf 11'128 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,75% auf 26'131 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life International schliesst Übernahme der elipsLife ab Asset Managers erhalten neuen Chef für Schweizer Immobilieneinheit - Ams Osram medet Vollzug des Verkaufs der Geschäftseinheit AMLS - Julius Bär ernennt Umang Papneja zum neuen Chef für das Indien-Geschäft - Phoenix Mecano: Untersuchung zu möglicher Unregelmässigkeiten bei Tochter Belastung im höheren einstelligen EUR-Mio-Betrag erwartet Unterstützung durch externe Forensikspezialisten und Anwälte Untersuchungszeitraum 2018 bis heute 2022: Auf Kurs für Ziele Umsatz und operatives Ergebnis - Aryzta-CEO: Dividende eventuell ab 2025 - DKSH übernimmt deutsche Georg Breuer GmbH - Relief: FDA lehnt Notfallzulassung für Aviptadil vom Partner NRx ab - SKAN Group AG schliesst Aufstockung ihrer Beteiligung an Aseptic ab - Valora schliesst Kauf von Frittenwerk ab - Xlife Sciences: FUSE-AI unterstützt deutsche Apotheken in der Digitalisierung - Ypsomed-CEO findet Fortschritte bei Ypsopump "okay" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler baut neues Technologie- und Innovationszentrum PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Exporte Mai -0,5% GG Vormonat (Prognose +0,7) Importe Mai +2,7% GG Vormonat (Prognose +0,8) Handelsbilanzsaldo Mai 1,0 Mrd Euro (Prognose 1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 2,89% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - UBS meldet Eigenanteil von 8,25%/5,44% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Ankündigung Dienstag: - keine Ankündigung Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2022 (08.30 Uhr) Ausland - EU: Sentix Investorenvertrauen 07/22 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 05/22 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (0,60 Fr.) per 05.07: - Burckhardt (7,50 Fr.) - Lem (50,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0008 - USD/CHF: 0,9594 - Conf-Future: +346 BP auf 151,80% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,992% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,27% auf 10'770 Punkte - SLI (Freitag): +0,23% auf 1'649 Punkte - SPI (Freitag): +0,32% auf 13'879 Punkte - Dax (Freitag): +0,23% auf 12'813 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,66% auf 5'931 Punkte

