STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse wird dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fester erwartet. Grund dafür ist die US-Notenbank Fed, die zwar wie erwartet im Juli die Zinsen um 50 bis 75 Basispunkte erhöhen will. Da sich aber zunehmend eine Abschwächung der Konjunktur abzeichnet, gibt es Hoffnungen im Markt, dass das Fed nach der Zinserhöhung mit weiteren Schritten zuwarten könnte. Positiv stimmt die Händler zudem der erneut tiefere Ölpreis.

- SMI vorbörslich: +0,71% auf 10'917,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,23% auf 31'038 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,35% auf 11'362 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,26% auf 26'436 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Barry Callebaut: Innovationschef Perversi verlässt das Unternehmen - Hypi Lenzburg H1: Reingewinn 9,1 Mio Fr. (VJ 9,3 Mio) Geschäftserfolg 10,6 Mio Fr. (VJ 11,0 Mio) Hypi Lenzburg H2: Erhöhte Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Lage Positive Effekte durch höhere Zinsen erwartet Kommissions- und Anlagegeschäft bleibt herausfordernd - SFS: ernennt Susanne Jung zum Chief Human Resources Officer - Spexis: Positive Daten für CXCR4 Inhibitor Balixafortide bei Prostatakrebs - Swiss Prime Site will gesamtes Immobilien-Portfolio zertifizieren - Talenthouse übernimmt Coolabi ganz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swissgas-Präsident: "Gasversorgung im Winter ist gefährdet" PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Juni 2,0% (VM 2,1%), saisonber. 2,2% (VM 2,2%) Ausland: - Deutschland: Gesamtproduktion Mai -1,5% gg Vorjahr (Prognose -1,8%) Gesamtproduktion Mai +0,2% gg Vormonat (Prognose +0,4%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5% - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 24,86% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,52% - Relief: Christopher Brown meldet Anteil von 67,92% - Spexis: Denny T. Sanford mit 4,11%; Gruppe um Apeiron Holdings <3% - Valora: Ernst Peter Ditsch meldet Anteil von <3% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 21,24% - Zur Rose: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Ankündigungen Freitag: - GV: Talenthouse (Wahl neue Revisionsstelle) Montag: - Zuger KB: Ergebnis H1 - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai (8.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven (9.00 Uhr) Ausland: - EU: Protokoll zur Sitzung der EZB-Sitzung vom 9. Juni (13.30 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung (14.15 Uhr) Handelsbilanz 05/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (17.00 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert, plant Börsenwechsel - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (plant Börsenwechsel) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - U-blox (1,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9697 - Conf-Future: +142 BP auf 151,90% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,777% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,29% auf 10'841 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,42% auf 1'655 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,34% auf 13'982 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,56% auf 12'595 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,71% auf 5'912 Punkte

awp-robot/sw/tv

(AWP)