STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen Kursen ein schwacher Start in die neue Woche ab. Nach einer starken Woche und zuletzt drei Tgen mit steigende Kursen dürfte es damit zu Gewinnmitnahmen kommen. Keine Unterstützung kommt zum Wochenbeginn aus New York, wo die Aktien am Freitag nach dem überraschend soliden US-Arbeitsmarktbericht uneinheitlich geschlossen haben. - SMI vorbörslich: -0,49% auf 10'961,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,15% auf 31'338 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,12% auf 11'635 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,28% auf 26'856 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry und Autogrill spannen zusammen Edizione wird Hauptaktionär des fusionierten Unternehmens Edizione überträgt 50,3 Prozent Anteil an Dufry Kostensynergien von ca. CHF 85 Millionen p.a. erwartet Xavier Rossinyol wird die fusionierte Gruppe als CEO leiten Autogrill CEO Gianmario Tondato da Ruos leitet NA-Geschäft Juan Carlos Torres soll VRP werden Umtauschverhältnis Aktien:0,158 neuen Dufry-Aktien pro Autogrill-Titel Autogrill wird von der Mailänder Börse dektotiert H1: Einige Regionen bereits auf dem Niveau von 2019 oder darüber Alle Regionen im zweiten Quartal mit positivem Beitrag Umsatz 145% über Vorjahr CEO: Autobahn-Geschäft von Autogrill bleibt als Ergänzung relevant Erwarten behördliche Genehmigungen per Anfang 2023 Zeitpunkt für Zusammenschluss mit Autogrill ist richtig Kapitalerhöung über 30 Millionen Aktien für Edizione-Anteil Restlichen Anteile werden mit neuen Aktien und Schulden finanziert vorbörsliche Indikation +1,4% - ZGKB H1: Geschäftserfolg 61,2 Mio Fr. (VJ 55,0 Mio) Reingewinn 53,7 Mio CHF (VJ 37,4 Mio) Gewinnsprung da auf Rückstellung allg. Bankrisiken verzichtet Geschäftsertrag 121,8 Mio Fr. (VJ 114,8 Mio) anspruchsvolles H2 erwartet - DKSH geht Partnerschaft mit Pharmanovia in Südostasien ein - Talenthouse wählt neue Revisionsstelle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aktionäre von Skigebiet Andermatt-Sedrun schaffen Grundlagen für Übernahme PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: Tarzisius Caviezel meldet Anteil von <3% - Talenthouse: Roman Scharf meldet 10,04%/26,01%; Erik Jonas P. Fällström 35,5% - Valora meldet Eigenanteil von <3% PRESSE MONTAG - UBS plant I. Khan zu alleinigem Vermögensverwaltungs-Chef machen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2022 (nachbörslich) Mittwoch: - BKW: MK Stand zum Stand der Stilllegung des KKW Mühleberg - Oneswissbank: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - MNI: NORWAY JUN CPI +0.9% M/M, +6.3% Y/Y MNI BOJ: 7 OUT OF 9 JAPAN REGIONS UP ECON VIEW FROM APR SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert, plant Börsenwechsel - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (plant Börsenwechsel) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Tornos (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9929 - USD/CHF: 0,9794 - Conf-Future: -38 BP auf 150,67% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,821% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,68% auf 11'015 Punkte - SLI (Freitag): +0,98% auf 1'693 Punkte - SPI (Freitag): +0,64% auf 14'207 Punkte - Dax (Freitag): +1,34% auf 13'015 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,04% auf 6'033 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)