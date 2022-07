STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag zunächst schwächer in den Handel starten. Zum Wochenstart war der Leitindex SMI im Verlauf des Nachmittags noch dank starker Schwergewichte knapp ins Plus gedreht. Die aktuellen Vorgaben sprechen allerdings ebenfalls eher für einen verhaltenen Start. - SMI vorbörslich: -0,45% auf 10'977,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,52% auf 31'174 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,26% auf 11'373 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,76% auf 26'340 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB beruft Nora Teuwsen zur Vorsitzender der Geschäftsleitung Schweiz - Credit Suisse AM ernennt Jamie Lewin zum Chef Investment Process & Oversight - Holcim kauft serbische Teko Mining mit Jahresumsatz von 20 Mio Euro - Partners Group: ZF-CEO Wolf-Henning Scheider wird 2023 Head Private Equity - BCJ H1: Reingewinn 8,1 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio) Geschäftserfolg 9,8 Mio Fr. (VJ 9,7 Mio) 2022: Trotz Unsicherheiten gutes Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet - Polypeptide H1: Geringerer Gewinn erwartet - EBITDA-Marge rund 20% Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres Höhere Kosten konnten noch nicht an Kunden weitergegeben werden erwartet Verschiebung eines Teils der Umsätze ins Jahr 2023 vorbörsliche Indikation -7,5% - Wisekey H1: Umsatz 13 Millionen USD Cash-Position von 23 Millionen USD per Ende Juni Aktuelle Aufträge von 38,5 Mio USD 2022: Erwartet Umsatz von 21-23 Mio USD im Halbleitergeschäft - Ascom schliesst neuen Service-Vertrag mit Korian Belgium - Basilea erhält Marktzulassung von Zevtera (Ceftobiprol) in Brasilien - Blackstone Resources: SIX verfügt Dekotierung - Galenica übernimmt 100% der Anteile an der Aquantic AG NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,5%/2032 und 0,5%/2058 auf - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,997% - Gurit: Schroders plc meldet Anteil von 4,19% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Wisekey: Moez Kassam meldet Anteil von 28,5% PRESSE DIENSTAG - Also mit Entlassungswelle in Deutschland (ICT Channels) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2022 (nachbörslich) Mittwoch: - One Swiss Bank: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) Donnerstag: - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2022 (Donnerstag) Ausland: - Deutschland: ZEW-Index 07/22 (11.00 Uhr) - Eurozone: EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11.30 Uhr) - USA: Api-Rohöllagerdaten (22.30 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert, plant Börsenwechsel - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13. Oktober 2022) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9861 - USD/CHF: 0,9837 - Conf-Future: +74 BP auf 151,79% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,824% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,11% auf 11'027 Punkte - SLI (Montag): -0,33% auf 1'687 Punkte - SPI (Montag): -0,01% auf 14'205 Punkte - Dax (Montag): -1,40% auf 12'832 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,17% auf 5'996 Punkte

