STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen etwas höher erwartet. Nach dem starken Kursrückgang vom Vortag sei eine Gegenbewegung zu erwarten, heisst es am Markt. Die US-Börsen hätten nach Handelsschluss in Europa nicht mehr weiter nachgegeben und in Fernost tendierten die Kurse eine Spur fester, heisst es als Begründung. Die Marktstimmung sei aber düster. Die Bondmärkte preisten immer stärker eine Rezession ein. Kurzfristig dürften die am Nachmittag erwarteten Quartalszahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Morgan Stanley den Märkten Impulse verleihen.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 10'916,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,67% auf 30'773 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,15% auf 11'248 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,65% auf 26'650 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch H1: Nettoumsatz 3612 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3590 Mio) EBIT 503 Mio Fr. (AWP-Konsens: 455 Mio) EBIT-Marge 13,9% (AWP-Konsens: 12,7%) Reingewinn 320 Mio Fr. (AWP-Konsens: 334 Mio) Umsatzausfall wegen China-Lockdowns von rund 400 Mio Fr. Europas Hauptmärkte, USA, Mittlerer Osten mit zweistell. Wachstum Ukraine-Konflikt beeinträchtigte Umsatz um weniger als 1% Nettoliquidität Ende Juni 2397 Mio Fr. (Ende 2021: 2558 Mio) Auch Segment Electronic Systems trägt zur guten Entwicklung bei Riesige Nachfrage nach MoonSwatch kann nicht voll befriedigt werden 2022: Weiter zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen angestrebt Wachstumsaussichten für alle Preissegmente überaus positiv Vorbörsliche Indikation +3,1% - Partners Group investiert für Kunden in Logistik-Portfolio in Finnland - Swiss Steel Q2: Bereinigter EBITDA 96 Mio EUR (VJ 65 Mio) Reingewinn 47 Mio EUR (VJ 31 Mio) Absatzmenge sinkt auf 457 Kilotonnen wegen Stahlwerksausfall Anpassung des Ausblicks für 2022 allenfalls Mitte August Preiserhöhungen konnten grossteils weitergegeben werden Margen über alle Produkte verbessert verzeichnet signifikante Ergebnissteigerung im Q2 - Perrot Duval 2021/22: Umsatz 14,5 Mio Fr., Verlust 2,8 Mio Fr. Aussichten für Geschäftsjahr 2022/23 "positiv" - Allreal-CEO Roger Herzog tritt im Frühjahr 2023 zurück - Dormakaba und Schüco beschliessen strategische Partnerschaft - Kudelski verkauft 40-Prozent-Anteil an iWedia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Talenthouse meldet Eigenanteil von <3%/34,99% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich) Freitag: - Richemont: Umsatz Q1 - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2022 (Donnerstag) (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 06/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9848 - USD/CHF: 0,9832 - Conf-Future: +53 BP auf 152,88% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,75% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,49% auf 10'905 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,44% auf 1'670 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,34% auf 14'058 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,16% auf 12'756 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,07% auf 6'000 Punkte

