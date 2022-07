STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss fester erwartet. "Auf den Ausverkauf folgt auch diesmal der Erholungsversuch", meinte ein Händler. Für einen freundlichen Start sprächen zudem die Vorgaben aus den USA. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. Zudem seien die Zinssorgen in den USA wieder etwas abgeklungen.

- SMI vorbörslich: +0,82% auf 10'888,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,46% auf 30'630 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,03% auf 11'251 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,53% auf 26'786 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: AuM 131 Mrd USD (AWP-Konsens: 131 Mrd) Kapitalzusagen 13 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,8 Mrd) CEO im Call: Direktanlagen-Portfolio Q1-EBITDA-Wachstum von rund 15% Sehr zuversichtlich, die Herausforderungen zu meistern Können derzeit keine gute Guidance für H2 geben 2022: Erwarten weiterhin Kapitalzusagen von 22 bis 26 Mrd USD vorbörsliche Indikation +0,7% - Richemont Q1: Gruppenumsatz 5264 Mio EUR (AWP-Konsens: 5156 Mio) Organisches Wachstum 12% (AWP-Konsens: 9,4%) Umsatz Schmuck 3015 Mio Euro (AWP-Konsens: 2952 Mio) Umsatz Online-Vertrieb 691 Mio Euro (AWP-Konsens: 743 Mio) Umsatz Uhren 1002 Mio Euro (AWP-Konsens: 965 Mio) Umsatzwachstum Americas in LW 25%; Asia Pacific -15% Netto-Cash-Position per 31.06.22 5,4 Mrd EUR (Ende März 5,3 Mrd) Keine News zur Partnersuche für geplante Online-Plattform vorbörsliche Indikation +2,7% - Roche: Daten zu Brustkrebsmittel Perjeta zeigen verringertes Rückfallrisikoe - DKSH H1: Umsatz 5596,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5648 Mio) Organisches Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 4,1%) EBIT 153,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,1 Mio) Reingewinn 105,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,3 Mio) Bleiben optimistisch für das langfristige Wachstum in Asien Outlook mit EBIT-Wachstum beinhaltet Annahme von BIP-Wachstum in Asien 2022: Erwarten Wachstum für den Rest des Jahres - Ems-Chemie H1: Umsatz 1284 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1247 Mio) EBITDA 354 Mio Fr. (AWP-Konsens: 347 Mio) EBIT 324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 319 Mio) EBIT-Marge 25,2% (VJ 27,5%) Steigende Teuerung erforderte Verkaufspreiserhöhungen 2022: Ziele bestätigt, Nettoumsatz und EBIT leicht über Vorjahr vorbörsliche Indikation +2,0% - Barry Callebaut fährt Schokoladenproduktion in Wieze Anfang August wieder an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: BIP-Wachstum Q2 2022 real +0,4% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Cobas senkt Anteil auf 4,97% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,23% - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002% - Meyer Burger: Israel Englander meldet Anteil von 3,05% - Talenthouse: Diverse Beteiligungsmeldungen PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK H1 (09.15 Uhr) - DKSH: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Montag: - Keine Termine vorhanden Dienstag: - Walliser KB: Ergebnis H1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (14.00 Uhr) - BFS: Bauinvestitionen 2021 (Dienstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2022 (Dienstag) Ausland: - EUR: Handelsbilanz 05/22 (11.00 Uhr) USA: Empire State Manufacturing Index 07/22 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 06/22 (14.30 Uhr) Ex- und Importpreisindex 06/22 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 06/22 (15.15 Uhr) Lagerbestände 05/22 (16.00 Uhr) University of Michigan Index 07/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,9836 - Conf-Future: -107 BP auf 151,30% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,786% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,97% auf 10'800 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,13% auf 1'651 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,92% auf 13'929 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,86% auf 12'520 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,13% auf 5'915 Punkte

