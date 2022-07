STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein festerer Start in die Woche ab. Damit dürfte der SMI zumindest in der Eröffnungsphase an den freundlichen Wochenausklang vom vergangenen Freitag anknüpfen. Unterstützung kommt von starken Vorgaben aus den USA vom Freitag, während die Aktienmärkte in Japan wegen eines Feiertags waren. - SMI vorbörslich: +0,56% auf 11'043,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,15% auf 31'288 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,79% auf 11'452 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,54% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim erhält EU-Investitionen für zwei Clean-Tech-Projekte - Roche lanciert neuartigen Hepatitis-Test - GAM H1: Tiefere IFRS-Ergebnisse erwartet - Vorsteuerverlust 15 Mio Fr. Gesamte verwaltete Vermögen bei 83,2 Mrd Fr. IFRS-Nettoverlust von rund 275 Mio Fr. erwartet - DKSH erhält erweiterten Vertriebsauftrag von koreanischem Unternehmen CQV - Hohes Passagieraufkommen am Flughafen Zürich - GF übernimmt Serviceunternehmen für Werkzeugmaschinen in Italien - IGEA erhält erneut Fristverlängerung für Jahresbericht 2021 - Leonteq lanciert Sharia-konforme Treuhandzertifikate - Relief: Partner Acer reicht Zulassungsantrag für ACER-001 erneut bei FDA ein ernennt Serene Forte zur Leiterin Genetische Medizin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss fliegt im zweiten Quartal positives Betriebsergebnis ein - Privatbank UBP bekommt im ersten Semester Börsenkorrektur zu spüren PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Life meldet Eigenanteil von 1,9127% PRESSE MONTAG - Glencore könnte 256-Millionen-Rabatt auf US-Strafe bekommen (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine vorhanden Dienstag: - Walliser KB: Ergebnis H1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte - BLKB: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Valora: Ergebnis H1 - BLKB: MK H1, Basel - Also: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2022 (Dienstag) - BFS: Bauinvestitionen 2021 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9841 - USD/CHF: 0,9759 - Conf-Future: -78 BP auf 150,67% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,699% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,69% auf 10'982 Punkte - SLI (Freitag): +1,59% auf 1'677 Punkte - SPI (Freitag): +1,67% auf 14'162 Punkte - Dax (Freitag): +2,76% auf 12'865 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,60% auf 6'036 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)