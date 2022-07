STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag nach negativen Vorgaben aus den USA schwächer erwartet. Die jüngste Aufwärtsbewegung sei nicht der Beginn einer Erholung sondern einmal mehr ein Bärmarkt-Rally gewesen, sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: -0,39% auf 10'967,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,69% auf 31'073 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,81% auf 11'360 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,69% auf 26'972 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q2: Umsatz Gruppe 12'781 Mio USD (AWP-Konsens: 12'982 Mio) Reingewinn Gruppe 1695 Mio USD (VJ 2895 Mio) Core-EBIT 4270 Mio USD (AWP-Konsens: 4214 Mio) Umsatz Sandoz 2320 Mio USD (AWP-Konsens: 2266 Mio) Core-EPS 1,56 USD (AWP-Konsens: 1,52 USD) Umsatz Pharma 10'461 Mio USD (AWP-Konsens: 10'560 Mio) Core-Reingewinn 3431 Mio USD (AWP-Konsens: 3361 Mio) Strategische Überprüfung von Sandoz verläuft nach Plan Entscheidung zu Sandoz weiterhin bis Jahresende erwartet Aktienrückkauf ist im Gange, noch 9,4 Mrd USD offen Neu Kosteneinsparungen von rund 1,5 Mrd USD erwartet CFO: Halten an bisheriger Bolt-On-Übernahme-Strategie fest Haben trotz starker Bilanz kein Interesse an Grossübernahme Dividende/oragnisches Wachstum wichtiger als M&A Erwarten für China im GJ zweistelliges Wachstum 2022: Ausblick Sandoz erhöht Ausblick Pharmasparte bestätigt vorbörsliche Indikation +0,5% - SGS H1: Umsatz 3,255 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3248 Mio) adj. EBIT 458 Mio Fr. (AWP-Konsens: 482 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 276 Mio Fr. (AWP-Konsens: 288 Mio) adj. EBIT-Marge 14,1% (AWP-Konsens: 14,8%) Operativer Cashflow 263 Mio Fr. (VJ 342 Mio) China sich seit Juni wieder auf Wachstumskurs 2022: Weiter mindestens gehaltene Dividende angestrebt Verbesserung adj. operative Marge zum Vorjahr Weiter org. Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erw. vorbörsliche Indikation -0,5% - Holcim übernimmt Assets von Ol-Trans in Polen - Umsatz 27 Mio CHF - Richemont: Bluebell will Vertretung der A-Aktionäre im VR - Antrag an GV - Roche erhält Therapiedurchbruch-Status für Alzheimer-Früherkennung - Rieter H1: Auftragseingang 869,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 759,9 Mio) Umsatz 620,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 597,7 Mio) EBIT -10,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -7,8 Mio) Reinergebnis -25,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -16,2 Mio) Auslieferungen im dreistelligen Mio-Bereich ins H2 verschoben Massnahmenplan zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität Verkaufsprozess für verbleibendes Areal in Winterthur gestartet 2022: Umsatzziel gesenkt auf 1,4 von 1,5 Mrd Fr. Gewinn auf Stufe EBIT und Reingewinn unterhalb Vorjahresniveau - WKB H1: Geschäftsertrag 127,4 Mio Fr. (VJ 126,1 Mio) Geschäftserfolg 61,2 Mio Fr. (VJ 60,5 Mio) 2022: Ergebnisse auf Niveau der vorherigen Geschäftsjahre erwartet - Orascom steigert Immobilienverkäufe im Q2 um 31% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Achtes Quartalsplus beim Aussenhandel in Folge BAZG: Exporte Juni zum VM real +0,9%, nominal +2,5% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Juni bei 2,57 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe Juni zum VM real -1,0%, nominal -0,7% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Juni unbereinigt 2,13 Mrd Fr. (nom. +8,1% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Valora: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von 3,37% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Rieter: Ergebnis-Call H1 (09.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis-Call H1 (14.00 Uhr) - SGS: Ergebnis-Call H1 (14.00 Uhr) Mittwoch: - Also: Ergebnis H1 - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte - BLKB: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Valora: Ergebnis H1 Donnerstag - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.45 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - EFG International: Ergebnis (MK 10.30 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.45 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Bauinvestitionen 2021 (08.30 Uhr) Ausland: - EUR: Bauproduktion 05/22 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 06/22 (endgültig, 11.00 Uhr) - USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22 (14.30 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022) - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9907 - USD/CHF: 0,9757 - Conf-Future: -41 BP auf 150,26% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,801% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,26% auf 11'010 Punkte - SLI (Montag): +0,61% auf 1'687 Punkte - SPI (Montag): +0,31% auf 14'205 Punkte - Dax (Montag): +0,74% auf 12'960 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,98% auf 6'092 Punkte

