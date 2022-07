STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch nach positiven Vorgaben aus den USA fester erwartet. An der Wall Street hatten der schwächere Dollar und einige gute Firmenergebnisse den Kursen Auftrieb gegeben. Zusätzlich sorgen Berichte über weitere Gaslieferungen aus Russland eine bessere Stimmung und damit für steigende Kurse.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'152,41 Punkte (08.07 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,43% auf 31'827 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +3,11% auf 11'713 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,60% auf 27'662 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne + Nagel eröffnet in Irland viertes Kühllagerhaus für Arzneimittel - Also H1: Nettoumsatz 5524,9 Mio EUR (VJ 5555 Mio) EBITDA 127,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 118,9 Mio) Reingewinn 63,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 66,7 Mio) 2022: EBITDA-Ziel bestätigt - 275-295 Mio EUR - Barry Callebaut 9 Mte: Volumenwachstum +7,9% (AWP-Konsens: +7,7%) Verkaufsvolumen 1,751 Mio t (AWP-Konsens: 1,747 Mio t) Umsatz 6,076 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,095 Mrd) Q3: Volumenwachstum +7,5% Q4: Schliessung Fabrik in Wieze für Ergebnis "beträchtlich" Zuversichtlich für Mittelfristziele - BLKB H1: Geschäftserfolg 87,7 Mio Fr. (VJ 85,4 Mio) Reingewinn 59,4 Mio Fr. (VJ 56,9 Mio) 2022: Erwarten, die gesetzten Finanzziele zu erreichen Markteintritt von Radicant per Ende 2022 erwartet - GF H1: Auftragseingang 2209 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2043 Mio) Umsatz 1971 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1937 Mio) EBIT 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152 Mio) Reingewinn 125 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117 Mio) 2022: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatzwachstum erwartet Weiter Verbesserung der EBIT-Marge gegenüber 2021 erwartet Unterbrechungen der Lieferketten beeinträchtigen Geschäft Umsetzung Strategie 2025 weiterhin auf Kurs Vorbörsliche Indikation +2,5% - Leclanché 2021: Nettoverlust definitiv 80,0 Mio Fr. (VJ -78,2 Mio) Finanzierung des Geschäftsplans bis Juni 2023 weitgehend gesichert - LM Group: Tessiner Staatsanwaltschaft hat Durchsuchungen durchgeführt Möglicher Missbrauch im Zshg mit Covid-19-Kurzarbeitentschädigung - Mikron H1: Auftragseingang 223,3 Mio Fr. (VJ 167,5 Mio) Umsatz 145,9 Mio Fr. (VJ 139,9 Mio) Betriebsergebnis 11,4 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) Konzernergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 11,8 Mio) 2022: Rentabilität auf ähnlichem Niveau wie im H1 Genaue Prognose aufgrund vieler Faktoren schwierig - Valora H1: Umsatz 943.3 Mio Fr. (VJ 814,1 Mio) EBIT 8,1 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) Reinergebnis -5,3 Mio Fr. (VJ -3,8 Mio) 2022: Weiter Umsatz auf Vor-Corona-Niveau erwartet Weiter EBIT von 70 Mio Fr. mit Abweichung von +/-10% erwartet Übernahme durch Femsa auf Kurs - Blackstone Resources: Michael Hingst neuer CEO von Blackstone Technology - Dufry verlängert Verträge an brasilianischem Belo-Horizonte-Flughafen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank H1: Gewinn 130 Mio Fr. (VJ 125,6) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Juni +0,6% gg VM (Prognose +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 5,3% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Polypeptide: Capital Group meldet Anteil von 4,91% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,14% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BLKB: MK H1 (9.15 Uhr) - Georg Fischer: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Also: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Donnerstag - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.45 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - EFG International: Ergebnis (MK 10.30 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.45 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SIX: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - ZO: Leistungsbilanz 05/22 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 07/22 (16.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9918 - USD/CHF: 0,9692 - Conf-Future: -42 BP auf 149,66% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,838% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,02% auf 11'122 Punkte - SLI (Dienstag): +1,08% auf 1'706 Punkte - SPI (Dienstag): +0,88% auf 14'330 Punkte - Dax (Dienstag): +2,69% auf 13'308 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,74% auf 6'201 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)