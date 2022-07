STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA und Asien am Dienstag etwas tiefer erwartet. Vor der heute Beginnenden und bis am Mittwochabend dauernden Zinssitzung der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger laut Händlern zurückhalten. Zudem nehmen die Konjunktursorgen merklich zu und halten die Anleger von Käufen ab. Kurzfristig dürften auch die zahlreichen Unternehmensergebnisse das Geschehen beeinflussen. - SMI vorbörslich: -0,20% auf 11'106,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,28% auf 31'990 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,43% auf 11'783 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,23% auf 27'635 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q1: Umsatz 1159,9 Mio USD (AWP-Konsens: 1199 Mio) EBIT non-GAAP 146 Mio USD (AWP-Konsens: 146 Mio) Reingewinn GAAP 100,8 Mio USD (VJ 186,8 Mio) Bruttomarge 39,6% (AWP-Konsens: 39,5%) 2022/23: Umsatzminus zwischen 4 und 8 Prozent erwartet EBIT (Non-GAAP) im Bereich von 650 bis 750 Mio Fr. erwartet Umfang Aktienrückkaufprogramms auf 1,5 Mrd USD ausgeweitet vorbörsliche Indikation -2,7% - UBS Q2: Konzernergebnis 2108 Mio USD (AWP-Konsens: 2284 Mio) Gewinn vor Steuern 2615 Mio USD (VJ 2593 Mio) ao Gewinn AM von 848 Mio USD (brutto) aus Verkauf Mitsubishi-JV Leverage Ratio (CET1) 4,37% (VQ 4,16%) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,2% (VQ 14,3%) Geschäftsertrag 8917 Mio USD (AWP-Konsens: 9004 Mio) Geschäftsaufwand 6295 Mio USD (AWP-Konsens: 6372 Mio) Netto-Neuzufluss GWM gebührengenerierend 0,4 Mrd USD Cost/Income-Ratio 70,6% (Ziel: 70-73%) Verwaltete Vermögen (AuM) 3912 Mrd USD (Ende März: 4380 Mrd) CEO: Zu Beginn des zweiten Halbjahres sind wir gut aufgestellt Q2 für Anleger eine der schwierigsten Phasen der letzten 10 Jahre Vor Hintergrund hoher Vola. waren instit. Kunden im Q2 weiter aktiv Privatkunden hielten sich im Q2 zurück vorbörsliche Indikation -1,2% - Credit Suisse-Urteil von Bermudas-Gericht beträgt 607 Millionen - Idorsia H1: Umsatz 22 Mio Fr. (VJ 14 Mio) Operative Ausgaben 427 Mio Fr. (VJ 265 Mio) Liquidität per 30.06. 733 Mio Fr. (Ende Q1 940 Mio) Nettoergebnis -419 Mio Fr. (VJ -243 Mio) Operatives Ergebnis -405 Mio Fr. (VJ -252 Mio) 2022: US-GAAP-Betriebsverlust von 840 Mio Fr. erwartet - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 1991,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1943 Mio Fr.) EBIT 185,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,0 Mio) EBIT-Marge 9,3% (AWP-Konsens: 8,5%) Reingewinn 138,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,0 Mio) Organisches Wachstum +12,3% (AWP-Konsens: 9,5%) 2022: Bestätigt Erwartung für EBIT-Marge von 15% Erwartet neu org. Wachstum von 8-10% (bisher: 6-8%) Mittelfrist-Guidance erhöht auf 8-10% (bisher: 6-8%) Lanciert neues Aktienrückkaufprogramm bis 1 Mrd Fr. vorbörsliche Indikation +2,4% - SIG H1: Umsatz 1142.6 Mio Euro (AWP-Konsens: 1052 Mio) Adj. EBITDA 280,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 268,4 Mio) Adj. EBITDA-Marge 24,6% (AWP-Konsens: 25,4%) Reingewinn 66,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 77,4 Mio) Preiserhöhungen in allen Regionen umgesetzt Q2: Umsatzwachstum hat höhere Rohmaterialkosten ausgeglichen 2022: Ausblick bestätigt SIG vorbörsliche Indikation +1,9% - Cosmo erweitert Vertriebsvereinbarung mit Sun Pharmaceutical - Evolva auf Kurs für angestrebten Jahresumsatz von 15 Mio Franken - Valora: Angebotsfrist für Femsa-Übernahme beginnt am 11. August 2022 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: June Services Producer Price Index +2,0% y/y; may rev +1,9% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Capital Group meldet Anteil von <3% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,19% - Youngtimers : Mehrere Beteiligungsveränderungen nach Auflösung einer Gruppe - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,96%/1,17% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 8.15/10.30 Uhr) - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - USA: FHFA Hauspreisindex 05/22 (15.00 Uhr) Konsumentenvertrauen 07/22 (16.00 Uhr) Neubauverkäufe 06/22 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 07/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; 11.8. bis 9.9.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (am 3.10. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.07: - Nebag (0,50 Fr.) per 28.07: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9859 - USD/CHF: 0,9648 - Conf-Future: -34 BP auf 152,04% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,735% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,30% auf 11'129 Punkte - SLI (Montag): -0,02% auf 1'706 Punkte - SPI (Montag): +0,22% auf 14'373 Punkte - Dax (Montag): -0,33% auf 13'210 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,59% auf 6'238 Punkte

