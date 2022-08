STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit schwächeren Kursen in den Monat August starten. Den negativen Vorgaben aus Asien werde sich die Schweiz wohl kaum entziehen können, heisst es am Markt. Grund dafür sind politische Spannungen zwischen den USA und China wegen des möglichen Besuchs von Nancy Pelosi in Taiwan. Zudem trübten laut Händlern die Konjunktursorgen weiterhin die Stimmung unter den Anlegern.

- SMI vorbörslich: -0,32% auf 11'110,76 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,14% auf 32'798,40 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,06% auf 12'940,78 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,45% auf 27'589 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Moody's stuft Rating vorrang. Verbindlichkeiten auf Baa2 (negativ) herab - Holcim schliesst Übernahme des Dach- und Isolationsgeschäfts von SES ab - Kühne+Nagel ernennt Siew Loong Wong zum Leiter der Region Asien-Pazifik - Roche: subkutane Tecentriq-Formulierung erreicht Ziele in Phase-III - Interroll H1: Umsatz 310,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,7 Mio) Auftragseingang 304,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 360,7 Mio) EBIT 40,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,7 Mio) Reingewinn 33,1 Mio Fr. (AWP-Konsens 30,4 Mio) 2022: Auf Ausblick wird verzichtet Mittelfristig alle Trends für weltweite Nachfrage intakt - Meyer Burger passt erwartete Produktionsmengen für 2022 und 2023 an Tiefere Volumenziele reflektieren Engpässe in den Lieferketten Sehr starke Nachfrage trotz Preiserhöhungen - Vifor: Übernahme durch CSL wird am 9. August vollzogen Alle behördlichen Genehmigungen eingetroffen - Dekotierung geplant - Blackstone Resources muss keine Zahlen mehr veröffentlichen - EFG weitet Aktienrückkauf aus - zusätzlich Kauf von 3 Mio Aktien - Helvetia lanciert umfassende Immobilienplattform - Implenia gewinnt rosse und komplexe Immobilienprojekte in Westschweiz - Obseva baut Schulden ab und refinanziert 11 Millionen Dollar - Moody's senkt SGKB-Gegenparteienrating - Andere Ratings bestätigt - Vontobel schliesst Übernahme von UBS Swiss Financial Advisers ab - Youngtimers 2021: Ergebnis -11,7 Mio Fr. (VJ 18'470 Fr.) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - USA: ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE JULI 52,8 PKT (PROGNOSE 52,0) AUAUSGABEN JUNI -1,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) - Eurozone: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE JULI 49,8 PKT (PROG 49,6) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,1955% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,43% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,03% PRESSE DIENSTAG - Kuoni-Chef kritisiert Swiss als "arrogant" (Inti in CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Mittwoch: - CFT: Umsatz H1 - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (def., Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli; 09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2022 (Mittwoch) - KOF: Beschäftigungsindikator Q3 (Mittwoch) Ausland: - EUR: Erzeugerpreise 06/22 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9752 - USD/CHF: 0,9509 - Conf-Future: -64 BP auf 154,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,52% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,15% auf 11'146 Punkte - SLI (Freitag): +1,19% auf 1'733 Punkte - SPI (Freitag): +0,36% auf 14'446 Punkte - Dax (Freitag): xx% auf xx Punkte - CAC 40 (Freitag): xx% auf xx Punkte

