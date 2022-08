STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Investoren auch zur Wochenmitte nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das lassen die vorbörslichen Indikationen vermuten. Sie deuten auf eine leicht tiefere Eröffnung hin, womit der Leitindex SMI den Handelstag ähnlich starten dürfte, wie er den vorherigen beendet hat. Die Vorgaben werden als uneinheitlich gesehen. - SMI vorbörslich: -0,11% auf 11'106,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,23% auf 32'396 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,16% auf 12'349 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,52% auf 27'738 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CFT H1: Umsatz 483,9 Mio Fr. (VJ 452,0 Mio) - GAM H1: Verwaltete Vermögen 83,2 Mrd Fr. (Ende März: 94,8 Mrd) Konzernergebnis -275,2 Mio Fr. (VJ -2,7 Mio) Operativer Verlust vor Steuern 15,4 Mio Fr. (VJ +0,8 Mio) Sally Orton neue CFO Wollen Finanzziele 2024 im Hinblick auf volatiles Marktumfeld überprüfen Kosten sollen 2022 und 2023 um je 20 Mio Fr. sinken - Oerlikon H1: Auftragseingang 1563 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1474 Mio) Umsatz 1432 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1367 Mio) Konzernergebnis 88 Mio Fr. (VJ 72 Mio) Op. EBITDA 247 Mio Fr. (AWP-Konsens: 226 Mio) Op. EBITDA-Marge 17,2% (AWP-Konsens: 16,7%) Umsatz Surface Solutions 680 Mio Fr. (AWP-Konsens: 662 Mio) Umsatz Polymer Processing 752 Mio Fr. (AWP-Konsens: 705 Mio) 2022: Gesamtjahresprognose bestätigt vorbörsliche Indikation +3,7% - Valartis H1: Nettoergebnis von 16-18 Mio Fr. erwartet (VJ +4,8 Mio) Finanzergebnis 13,7 Mio Fr. - Stärkung Rubel gegenüber Franken - Berner Kantonalbank ernennt Beatrice Kern per Frühling 2024 zur Finanzchefin - Graubündner Kantonalbank ernennt Pascal Bernet zum Märkte-Chef - Relief Therapeutics denkt über zusätzlichen Patentschutz für Aviptadil nach - SIG schliesst Übernahme von Evergreen Asia ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Handelsvolumen an der SIX im Juli klar unter Vormonat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Exporte Juni +4,5% gg Vormonat (Prognose +1,0) Importe Juni +0,2% gg Vormonat (Prognose +1,3) Handelsbilanzsaldo Juni 6,4 Mrd Euro (Prognose 0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 54,13% - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 2,9646% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,18% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Valora: Blackrock meldet Anteil von 3,29% - Zur Rose: Frank M. Sands meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GAM: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call zu Ergebnis Q2 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (def., Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00) - LM Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Juni/H1 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juli 2022 (Freitag) - KOF Konjunkturumfragen Juli (Freitag) Ausland: - DE: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 06/22 (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 06/22 (11.00 Uhr) - GB: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 06/22 (16.00 Uhr) ISM Dienste 07/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (endgültig; 16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Vollzug per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9734 - USD/CHF: 0,9565 - Conf-Future: +81 BP auf 155,37% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,372% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,25% auf 11'118 Punkte - SLI (Dienstag): -0,70% auf 1'721 Punkte - SPI (Dienstag): -0,27% auf 14'407 Punkte - Dax (Dienstag): -0,23% auf 13'449 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,60% auf 6'410 Punkte

