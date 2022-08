STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung mit leicht positiver Tendenz an. Die Vorgaben aus Übersee werden als Stütze gesehen. An der Wall Street stiegen die Kurse im Handelsverlauf am Mittwoch stetig an. Die Börsen in Asien legen ebenfalls etwas zu.

- SMI vorbörslich: +0,17% auf 11'198,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,29% auf 32'813 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,59% auf 12'668 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,64% auf 27'920 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q2: Umsatz 5938 Mio EUR (AWP-Konsens: 5941 Mio) Reinergebnis 77 Mio EUR (AWP-Konsens: 120 Mio) adj. EBITA 205 Mio EUR (AWP-Konsens: 213 Mio) adj. EBITA-Marge 3,5% (AWP-Konsens: 3,6%) Org. Wachstum adj. 4% (AWP-Konsens: 3,9%) EBITA 164 Mio EUR (AWP-Konsens: 194 Mio) Q3: "Solides" Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr erwartet Bruttomarge in etwa auf dem Niveau des 2. Quartals erwartet Weiterhin gute Nachfrage nach Talent Services erwartet Volumen im Juli leicht über dem Niveau des zweiten Quartals Einmalkosten (41 Mio) und Abschreibungen (40 Mio) für Akka-Kauf vorbörsliche Indikation -2,4% - Swisscom H1: Reingewinn 785 Mio Fr. (AWP-Konsens: 830 Mio) EBIT 999 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1056 Mio) EBITDA 2191 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2227 Mio) Umsatz 5494 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5506 Mio) Umsatz in der Schweiz sinkt um 0,2% Umsatz in Italien steigt um 1,5% 47 Mio Fr. an Kosten eingespart Keine Neuigkeiten im Communiqué zum Glasfaserstreit mit Weko 2022: Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt EBITDA-Ziel von rund 4,4 Mrd Fr. bestätigt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt Kosteneinsparziel von rund 100 Mio Fr. bestätigt vorbörsliche Indikation -0,9% - VAT H1: Reingewinn 147,6 Mio Fr. (VJ 67,0 Mio) EBITDA 192,1 Mio Fr. (VJ 138,3 Mio) EBITDA-Marge 35,0% (VJ 33,2%) Q3: Umsatz von 290-310 Mio Fr. erwartet 2022: Deutlich höherer Umsatz, EBITDA und Marge, Gewinn + Free Cash Flow Urs Gantner wird Mitglied des Group Executive Committee (GEC) vorbörsliche Indikation +1,6% - Valiant H1: Konzerngewinn 62,0 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio Fr) Geschäftserfolg 75,8 Mio Fr. (VJ 74,1 Mio Fr) Geschäftsertrag 222,0 Mio Fr. (VJ 211,3 Mio) 2022: Erwarten Konzerngewinn leicht über Vorjahr - Thurgauer Kantonalbank lanciert E-Hypothek NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Umsatz 134,4 Mrd USD (VJ 93,8 Mrd) EBITDA adjustiert 18,9 Mrd USD (VJ 8,65 Mrd) EBIT adjustiert 15,4 Mrd USD (VJ 5,31 Mrd) Reinergebnis 12,1 Mrd USD (VJ 1,28 Mrd) - Swiss H1: Op. Ergebnis 67,0 Mio Fr. (VJ -398,2 Mio; 2019: +245,3 Mio) Umsatz 1,8 Mrd Fr. (VJ 659,3 Mio; 2019: 2,57 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Juni -0,4% gg Vormonat (PROGNOSE -0,9) -9,0% gg Vorjahr (PROGNOSE -9,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,19% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis Q2 (09.30 Uhr) - Swisscom: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - VAT: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Valiant: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00) - LM Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 Montag: - Hochdorf: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni/H1 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juli 2022 (Freitag) - KOF Konjunkturumfragen Juli (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2021 (Montag) Ausland:: - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 06/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Vollzug per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9770 - USD/CHF: 0,9614 - Conf-Future: -106 BP auf 154,31% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,474% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,55% auf 11'179 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,90% auf 1'736 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,62% auf 14'496 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,03% auf 13'588 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,55% auf 6'472 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)