STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund verhaltener Vorgaben aus den USA etwas schwächer erwartet. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch würden sich die Anleger zurückhalten, heisst es im Handel. Die Entwicklung der Teuerung gilt als wegweisend für die weitere der US-Zinspolitik.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'156,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,09% auf 32'833 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,10% auf 12'644 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,85% auf 28'009 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BCGE H1: Reingewinn 78,4 Mio Fr. (VJ 64,3 Mio) Betriebsergebnis 93,7 Mio Fr. (VJ 77,3 Mio) Geschäftsertrag 231,2 Mio Fr. (VJ 205,3 Mio) 2022: Anstieg des Gesamtergebnisses erwartet - Dufry H1: Umsatz 2922 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2945 Mio) Bruttomarge 60,9% (VJ 56,1%) Core EBIT 159,8 Mio Fr. (VJ -103,9 Mio) IFRS-EBIT 152,4 Mio Fr. (VJ -368,5 Mio) IFRS Konzernergebnis -17,6 Mio Fr. (VJ -499,2 Mio) Core-Konzernergebnis 43,0 Mio Fr. (VJ -254,8 Mio) Umsatz im Juli bei 90% von 2019 vorbörsliche Indikation +1,9% - Galenica H1: Umsatz 1959,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1887 Mio) Umsatz Products & Care 986,8 Mio Fr. (VJ 918,9 Mio) Umsatz Logistics & IT 1434,6 Mio Fr. (VJ 1377,9 Mio) adj. EBIT 100 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,6 Mio) adj. Reinergebnis 81,3 Mio Fr. (VJ 82,5 Mio) 2022: Umsatzwachstum neu zwischen 2% und 4% erwartet neu adj. EBIT-Steigerung von 8% bis 12% erwartet vorbörsliche Indikation +1,2% - Achiko will überarbeiteten Geschäftsbericht 2021 bis Ende August liefern - Also lanciert Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro - Cicor erhält mehrjährigen Auftrag in Luft- und Raumfahrt über 30 Mio Fr. - IGEA erhält letzte Fristverlängerung für Jahresbericht 2021 bis Ende August - Swissquote lanciert eigene Twint-App - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Relief: Christopher Brown meldet Anteil von 65,7% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Zehnder: Swisscanto meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - Richemont-VRP: Werden nächste Krise überstehen (Inti FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dufry: Conf. Call Ergebnis H1 (14.30 Uhr) - Galenica: Conf. Call Ergebnis H1 (13.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) Mittwoch: - BEKB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 - Basler KB: Ergebnis H1 - Cicor: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2022 (17.40 Uhr) - GV: ao GV SHL (Wahlen VR etc) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Produktivität ex Agrar Q2/22 (vorläufig) (14.30 Uhr) Lohnstückkosten Q2/22 (vorläufig) (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Vollzug per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9745 - USD/CHF: 0,9547 - Conf-Future: +21 BP auf 153,95% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,491% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,39% auf 11'166 Punkte - SLI (Montag): +0,54% auf 1'738 Punkte - SPI (Montag): +0,40% auf 14'473 Punkte - Dax (Montag): xx% auf xx Punkte - CAC 40 (Montag): +0,17% auf 6'524 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)