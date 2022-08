STIMMUNG

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wegen der negativen Vorgben etwas schwächer erwartet. Vor der Veröffentlichung der US-Teuerung am Nachmittag dürften sich die Marktteilnehmer aber zurückhalten. Sollte die US-Inflation stark von den Erwartungen abweichen, könnte es noch zu grösseren Kursbewegungen kommen, meinen Börsianer.

- SMI vorbörslich: -0,47% auf 11'080,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,18% auf 32'774 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,19% auf 12'494 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,69% auf 27'807 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2200 Mio USD (AWP-Konsens: 2189 Mio) Operative Kern-Marge 18,4% (AWP-Konsens: 18,2%) Operative Marge 9,1% (AWP-Konsens: 10,5%) Reingewinn 148 Mio USD (AWP-Konsens: 145 Mio) 2022: Senken Umsatzprognose leicht auf 8,6 bis 8,8 Mrd USD Senken EPS (core diluted) Prognose auf 2,20 bis 2,30 USD Erhöhren 'Interest Expense'-Prognose auf 210-220 Mio USD Sämtliche anderen Guidance-Indikatoren unverändert Vorbörsliche Indikation -2,0% - Sika: Britische Behörde prüfen Akquisition von MBCC vertieft Abschluss MBCC-Transaktion nun für erste Jahreshälfte 2023 geplant Weiterhin jährliche Synergien von 160-180 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation -1,3% - BEKB H1: Geschäftsertrag 244,4 Mio Fr. (VJ 217,0 Mio) Geschäftserfolg 81,1 Mio Fr. (VJ 76,5 Mio) Konzerngewinn 66,0 Mio Fr. (VJ 63,6 Mio) 2022: Ausblick auf 2. Jahreshälfte zuversichtlich - Kuros H1: Produktumsatz 5,7 Mio Fr. (VJ 3,6 Mio) Gesamtumsatz 10,4 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) Reinergebnis -3,7 Mio Fr. (VJ -0,1 Mio) Flüssige Mittel per 30.06. 29,4 Mio Fr. (Ende 2021: 30,7 Mio) - Swissquote H1: Reinergebnis 77,1 Mio Fr. (VJ 116,4 Mio) Vorsteuergewinn 90,7 Mio Fr. (VJ 134,6 Mio) Nettoertrag 200,0 Mio Fr. (VJ 264,4 Mio) Kundenvermögen 51,8 Mrd Fr. (Ende 2021: 55,9 Mrd) Rund 75'000 Nutzer für Mobile App "Yuh" 2022: Erwarten Nettoertrag von 400-420 Mio Fr. Erwarten Vorsteuergewinn von rund 190 Mio Fr. Lancieren per Ende September 2022 eigene Kryptobörse Vorbörsliche Indikation -5,3% - Tornos H1: Umsatz 93,7 Mio Fr. (VJ 84,4 Mio) Auftragseingang 98,3 Mio Fr. (VJ 104,6 Mio) EBIT 8,8 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) Reinergebnis 8,78 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) 2022: Zuversichtlich und gut aufgestellt, keine konkreten Ziele - Leclanché ernennt Pasquale Foglia zum stellvertretenden Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise Juli +7,5% gg VJ (Prog +7,5) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 24,67%/81,62%; Timothy Dyer 10,76% - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo melden Anteil von 56,09% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Komax: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg melden Anteil von 75,03% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 0,02% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis und MK H1 - Basler KB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2022 (17.40 Uhr) - GV: ao GV SHL (Wahlen VR etc) Freitag: - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise 07/22 (14.30 Uhr) Realeinkommen 07/22 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 06/22 (endgültig) (16 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; vollzogen per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9735 - USD/CHF: 0,9536 - Conf-Future: +11 BP auf 154,07% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,498% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,30% auf 11'132 Punkte - SLI (Dienstag): -0,89% auf 1'722 Punkte - SPI (Dienstag): -0,44% auf 14'410 Punkte - Dax (Dienstag): -1,12% auf 13'535 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,27% auf 6'490 Punkte

