Die freundliche Börsenstimmung dürfte auch am Donnerstag anhalten. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich laut vorbörslichen Indikationen ein leichtes Plus ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine freundliche Tendenz vom Vortag anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für erneut steigende Kurse.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'194,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,63% auf 33'310 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,89% auf 12'855 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,65% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich H1: Betriebsgewinn BOP 3393 Mio USD (AWP-Konsens: 3171 Mio) Reingewinn 2204 Mio USD (AWP-Konsens: 2505 Mio) P&C Bruttoprämien 23'797 Mio USD (AWP-Konsens: 23'844 Mio) P&C Combined Ratio 91,9% (AWP-Konsens: 92,1%) Eigenkapital 27'780 Mio USD (AWP-Konsens: 33'825 Mio) Schäden aus Naturkatastrophen deutlich geringer als im Vorjahr Realisierte Kapitalverluste 51 Mio v.a. auf Hedge-Fonds-Portfolio Rückgang EK wegen realisierter Nettoverluste, FRX und Dividende "Sehr starke" Kapitalposition - SST-Quote von 262% Zurich plant Aktienrückkauf in Höhe von rund 1,8 Mrd Fr. CEO: Werden weiter in unser Geschäftswachstum investieren Werden weiter Chancen zum Verkauf von Leben-Altbeständen nutzen Zu früh für Einschätzungen zur Taiwan-Krise und möglichen Folgen CFO: Haben im H1 mehr als 900'000 Kunden dazugewonnen. Preisanstieg dürfte künftig moderater ausfallen Haben Entscheid zu Aktienrückkauf unabhängig zu Dividende gefällt Vorbörsliche Indikation +1,8% - ABB übernimmt Geschäft mit NEMA-Niederspannungsmotoren von Siemens Übernahme machte 2021 mit rund 600 Mitarbeitenden Umsatz von 63 Mio USD Akquisition soll bei Antriebstechnik mittelfristig Marge steigern - Roche treibt dank FDA-Zulassung Engagement für personalisierte Medizin voran - Swiss Life ernennt Eveline Kobler zur Kommunikationschefin - Ascom H1: Umsatz 143,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 139,5 Mio) EBITDA 1,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,3 Mio) Reinergebnis -2,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: +2,7 Mio) Wechselkursentwicklung hat sich deutlich negativ ausgewirkt Reinergebnis von Sondereffekten tangiert 2022: Umsatzerwartung angehoben - mittel bis hoch einstellig bestätigt Mid-term Guidance - BKB: H1: Konzerngewinn 62,0 Mio Fr. (VJ 54,0 Mio) Geschäftserfolg Konzern 117,3 Mio Fr. (VJ 106,8 Mio) Gewinn Stammhaus 56,6 Mio Fr. (VJ 49,0 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 89,9 Mio Fr. (VJ 86,7 Mio) Bank Cler H1: Gewinn 20,5 Mio Fr. (VJ 20,1 Mio) 2022: Rechnen mit solider Ertragsentwicklung - Bell H1: Nettoumsatz 2111 Mio Fr. (AWP-Konsens 2069 Mio) EBIT 63,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,5 Mio) Reingewinn 40,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,3 Mio) H2: Normalisierung des Kanalmixes dürfte weiter gehen Teuerung dürfte weiter steigen und Ergebnis beeinflussen - Cicor H1: Umsatz 157,7 Mio Fr. (VJ 116,7 Mio) EBIT 5,2 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) Reingewinn 0,8 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) Core-Reingewinn 4,9 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) 2022: Umsatzerwartung 300-320 Mio Fr. - EBITDA-Marge ähnlich H1 - Metall Zug H1: Umsatz 324,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 327,3 Mio Fr.) EBIT 23,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,9 Mio Fr.) Konzernergebnis 19,1 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio Fr.) Herausforderungen etwa auf Beschaffungsseite halten an 2022: Nach Ergebnissen erfreuliche Geschäftsentwicklung im H2 erw. - Novavest H1: Mietertrag 14,2 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) EBIT 15,4 Mio Fr. (VJ 14,5 Mio) Gewinn inkl. Neubewertung 11,2 Mio Fr. (VJ 10,6 Mio) Gewinn exkl. Neubewertung 6,0 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Immobilienportfolio 790,2 Mio Fr. (Ende 2021: 741,3 Mio) - Phoenix Mecano H1: Auftragseingang 437,7 Mio EUR (VJ 440,3 Mio) Umsatz 410,7 Mio EUR (VJ 404,3 Mio) EBIT 20,1 Mio EUR (VJ 24,7 Mio) Reingewinn 13,1 Mio EUR (VJ 16,6 Mio) 2022: Prognosen unter Ausklammerung Sondereffekt bestätigt Höherer Umsatz und 2-stellige EBIT-Verbesserung erwartet H2: Konjunkturelle Abkühlung dürfte sich fortsetzen - Schlatter H1: Umsatz 51,3 Mio Fr. (VJ 44,8 Mio) Auftragseingang 94,6 Mio Fr. (VJ 59,6 Mio) EBIT 2,9 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) Reinergebnis 2 Mio Fr. (VJ 1,9 Mio) Hoher Auftragsbestand - gute Auslastung bis ins H2 2023 Priorität hat die zeitgerechte Umsetzung der Kundenprojekte Weitere Schwerpunkte sind u.a. Innovationen, Kostenstruktur H2: Operative Ergebnis trotz hoher Auslastung unterhalb H1 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,92% - Komax: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,12% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: MK/Conf. Call H1 (09.00/13.00 Uhr) - Ascom: MK H1 (10.00 Uhr) - Cicor: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Bell: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2022 (17.40 Uhr) - GV: ao GV SHL (Wahlen VR etc) Freitag: - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Samstag: - GV: Ems-Chemie Montag: - Elma: Ergebnis H1 - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Produzenten- und Importpreisindex Juli 2022 (Montag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 07/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20x Uhr) - EUR/CHF: 0,9707 - USD/CHF: 0,9429 - Conf-Future: +52 BP auf 154,59% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,473% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,20% auf 11'155 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,80% auf 1'736 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,35% auf 14'460 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,23% auf 13'701 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,02% auf 6'523 Punkte

