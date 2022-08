STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag leicht höher gesehen. Die Vorgaben von der Wall Street seien zwar wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Die US-Aktien hatten am Vorabend kaum auf die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Notenbank-Sitzung reagiert. Die US-Währungshüter bleiben nach Ansicht von Ökonomen auf ihrem geldpolitischen Straffungskurs. Es gab aber Signale, dass sich das hohe Tempo der Zinserhöhungen auf absehbare Zeit abschwächen könnte.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'140,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,50% auf 33'980 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,25% auf 12'938 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,87% auf 28'969 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit H1: Umsatz 1934 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1941 Mio Fr.) EBITDA 561 Mio Fr. (AWP-Konsens: 590 Mio Fr.) EBITDA-Marge 29% (VJ 34,2%) EBIT 482,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 517 Mio Fr.) Reingewinn 402,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 425 Mio Fr.) H1: Preiserhöhungen haben rund 60% zum Umsatzwachstum beigetragen Wachstum dank Vorzieheffekten und gesunder Nachfrage Bauindustrie Verkaufspreisanpassungen erfolgen mit zeitlicher Verzögerung 2022: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich in LW erwartet EBITDA-Marge von 28% erwartet Verkaufspreise werden Ende Q3 selektiv nochmals angehoben vorbörsliche Indikation -2,4% - Verkauf von Holcim-Aktivitäten in Brasilien an CSN ohne Auflagen genehmig - Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma erhält Empfehlung für Tavneos-Kombo - Addex Q2: Liquide Mittel 8,8 Mio Fr. (Ende Q1: 14,9 Mio) Reinergebnis -7,2 Mio Fr. (Q1 -5,8 Mio) - BCV H1: Geschäftsertrag 524,3 Mio Fr. (VJ 493,2 Mio) Reingewinn 196,8 Mio Fr. (VJ 173,3 Mio) Geschäftsaufwand 260,9 Mio Fr. (VJ 256,4 Mio) Geschäftserfolg 226,6 Mio Fr. (VJ 202,9 Mio) 2022: Erwarten rückläufige Ergebnisse verglichen mit dem Rekordjahr 2021 H2: Rechnen verglichen mit H1 mit rückläufigen Erträgen - Emmi H1: Reingewinn 78,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,4 Mio) Umsatz 2016 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1973 Mio) EBIT 108,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,7 Mio) EBIT-Marge 5,4% (AWP-Konsens: 5,8%) Org. Wachstum 5,4% (AWP-Konsens: 3,5%) Inputkostenentwicklung dämpft Ergebnis Halbjahresumsatz erstmals über 2 Milliarden Franken Mittelfristprognose bleibt gleich 2022: Erwarten EBIT von 265-280 Mio (bisher: 290-305 Mio) Erwarten Reingewinnmarge von 4,5-5,0% (bisher: 5,0-5,5%) Erw. Umsatzwachstum von 5-6% (bisher: 3,5-3,5%) vorbörsliche Indikation -2,4% - Meyer Burger H1: Nettoumsatz 56,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,9 Mio) EBITDA -24,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -29,7 Mio) Reinergebnis -41,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -43,7 Mio) Kapitalmassnahme zur Finanzierung des Ausbaus auf 3 GW möglich Mögliche Kapitalerhöhung im Umfang von 250 Millionen Franken Weitere Details zu Kapitalerhöhung folgen - ausserord. GV liefert Module an D. E. Shaw Renewable Investments - Obseva Q2: Nettoergebnis -32,8 Mio USD (VJ -19,1 Mio) Liquide Mittel per Ende Juni 45,1 Mio USD (Ende Q1: 57,6 Mio) - Siegfried H1: Umsatz 586,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 550,7 Mio) EBITDA core 130,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,2 Mio) EBITDA-Marge core 22,2% (AWP-Konsens: 20,3%) Reingewinn core 65,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,3 Mio) Positive Entwicklung in beiden Bereichen Auch Preiserhöhungen haben zum Wachstum beigetragen 2022: Ziele erhöht - Core-EBITDA-Marge auf Höhe H1 Wachstum von über 15% in Lokalwährungen vorbörsliche Indikation +3,6% - TKB H1: Geschäftserfolg 95,2 Mio Fr. (VJ 90,8 Mio) Geschäftsertrag 185,2 Mio Fr. (VJ 181,7 Mio) Reingewinn 75,2 Mio Fr. (VJ 74,2 Mio) 2022: Unverändert etwas tieferer Unternehmenserfolg als 2021 erwartet Rückläufige Erträge im H2 erwartet - Zur Rose H1: Umsatz Europa 39,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,5 Mio) EBITDA -43,1 Mio Fr. (VJ -49,7 Mio) Reinergebnis -86,1 Mio Fr. (AWP-Konsens -83,9 Mio) Umsatz Schweiz 334,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330,4 Mio) Umsatz 963,9 Mio Fr. (AWP-Konsens 978,7 Mio) Umsatz Deutschland 594,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 610,0 Mio) Adj. EBITDA -49,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -55,1 Mio) Q2: Wachstum -0,8% (AWP-Konsens: 3,5%) mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 8% bestätigt Kein zusätzlicher Kapitalbedarf für operatives Geschäft 2022: EBITDA bereinigt -75 Mio bis -95 Mio Fr. erw. 2023: EBITDA-Break-even (bereinigt) erwartet vorbörsliche Indikation +5,1% - Zwahlen&Mayr H1: Reinergebnis +0,95 Mio Fr. (VJ -0,15 Mio) - GF: Michelle Wen zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aargauische Kantonalbank mit Rekordergebnis im Halbjahr - Softwarehersteller Trifork steigert Umsatz im zweiten Quartal PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Juli zum VM real -2,9%, nominal -4,3% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Juli bei 2,42 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe Juli zum VM real -3,4%, nominal -4,2% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,22 Mrd Fr. (nom. +8,3% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Perrot Duval: Petrimax AG meldet Anteil von 3,09% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Zur Rose: Frank Sands meldet Anteil von 3,516%; Bierbaum/Schmitz-Morkramer <3% PRESSE DONNERSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Formulafirst: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (08.30 Uhr) - BFS: Industrieproduktion Q2 (Freitag) Ausland: - EZ: Konsumentenpreise 07/22 (endgültig; 11.00 Uhr) - USA: Philly Fed Business Outlook 08/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 07/22 (16.00 Uhr) Frühindikator 07/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; vollzogen per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9686 - USD/CHF: 0,9532 - Conf-Future: -7 BP auf 153,68% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,513% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,02% auf 11'128 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,64% auf 1'713 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17% auf 14'384 Punkte - Dax (Mittwoch): -2,04% auf 13'627 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,63% auf 6'528 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)