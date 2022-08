STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Belastetet wird das Börsensentiment inbesondere von den Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel weiter energisch straffen wird, um der hohen Inflation Herr zu werden.

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 11'134,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,86% auf 33'707 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,01% auf 12'705 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,50% auf 28'786 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS ernennt Dixit Joshi zum Chief Financial Officer Francesca McDonagh wird Group Chief Operating Officer Michael J. Rongetti wurde zum ad interim CEO Asset Management ernannt Alle drei werden direkt an Group CEO Ulrich Körner berichten Francesco De Ferrari wird CEO Region Europe, Middle East and Africa EMEA Michael Bonacker wird neuer Group Head of Transformation - Roche lanciert Covid-19-Test zum Nachweis der neuen Variante BA.2.75 - Intershop veräussert Entwicklungsprojekt in Wädenswil an Swiss Life - Vifor: US-Gericht bestätigt Gültigkeit des Velphoro(R)-Patents - Dufry/Autogrill: Edizione von Übernahmeangeobt wegen Wandelanelihe befreit - Helvetia lanciert Versicherung für junge Erwachsene - Kinarus begibt Wandelanleihe von bis zu 20 Millionen Franken - ObsEva erhält Non-Compliance Notice der Nasdaq - Zu wenig Eigenkapital - Relief: Vorläufige Beilegung eines anhängigen Rechtsstreits mit NRX - Santhera und ReveraGen starten Phase-2-Pilotstudie mit Vamorolon - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,45% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 16,8% - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von 24,6552% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - UBS/CS: Wall-Street Banken vor Geldbussen wegen Whatsapp-Nutzung (WSJ) Montag: - keine Termine Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (MK 13.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call. 10.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - Aluflexpack: Ergebnis H1 (nachbörslich) GV: Klingelnberg Mittwoch - Allreal: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: CFNA-Index 07/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (von SIX bewilligt, Datum noch nicht genannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9629 - USD/CHF: 0,9603 - Conf-Future: -179 BP auf 151,89% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,594% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,10% auf 11'157 Punkte - SLI (Freitag): -0,54% auf 1'711 Punkte - SPI (Freitag): -0,20% auf 14'410 Punkte - Dax (Freitag): -1,12% auf 13'545 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,50% auf 6'496 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)