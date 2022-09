STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft erneut schwächer. Damit zeichnet sich nach dem schwachen August mit einem Minus des Leitindex SMI von insgesamt 2,6 Prozent auch ein negativer Start in den September ab. Das Börsensentiment bleibt also angeschlagen, seit die US-Notenbank am vergangenen Freitag ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der Inflation auch auf Kosten der Wirtschaftsaktivität bekundet hat.

- SMI vorbörslich: -0,67% auf 10'781,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,88% auf 31'510 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,56% auf 11'816 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,53% auf 27'663 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis ernennt Fiona Marshall zur neuen Forschungschefin Jay Bradner tritt aus Geschäftsleitung zurück - Jungfraubahn H1: Betriebsertrag 98,1 Mio Fr. (VJ 57,7 Mio) Verkehrsertrag 62,85 Mio Fr. (VJ 34,8 Mio) EBITDA 38,3 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) Reinergebnis 15,3 Mio Fr. (VJ -9,8 Mio) Nachholbedarf bei Gästen spürbar 2022 bleibt Übergangsjahr Hoffen für 2023 weiteren Schritt in Richtung Vor-Corona - Plazza H1: Gewinn 15,31 Mio Fr. (VJ 35,6 Mio) Reingewinn exkl. NB 8,58 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio) EBIT 19,18 Mio Fr. (VJ 45,8 Mio) Liegenschaftenertrag 13,09 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) 2022: EBIT vor NB und Abschreibungen auf Vorjahreshöhe erwartet Leerstandsquote dürfte in H2 unter 4% sinken - Zur Rose führt Kapitalerhöhung durch und begibt Wandelanleihe Kapitalerhöhung bringt 44 Mio Fr. (Ziel: 50 Mio) Wandelanleihe bringt rund 95 Mio Fr. (Ziel 100 Mio) Vorbörsliche Indikation -8,7% - Achiko veröffentlicht nach Rüge ihren revidierten Jahresabschluss - DKSH stellt Logistik für Corona-Impfstoff in Hongkong - Dufry-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung zur Autogrill-Übernahme zu - Kudelski gewinnt United Cloud als Kunden für Anti-Piraterie-Lösung - Santhera mit positiven Studiendaten zu Vamorolone - Spice vermeldet unveränderten Anteil von GP Swiss nach definitivem Resultat - Stadler liefert 25 vollautomatische Metro-Züge nach Taiwan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank erhält neuen Finanzchef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% - DE: Einzelhandelsumsatz real Juli -2,6% gg VJ (Prognose -6,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited meldet Anteil von 5,02% - PEH meldet Eigenanteil von <3%; Martin Eberhard 3,06% - Zur Rose: Invesco Ltd. meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Stadler Rail: Capital Markets Day Freitag: - CFT: Ergebnis H1 Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Von Roll: Ergebnis H1 - Belimo: Capital Markets Day - Addex: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juli (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise August 2022 (08.30 Uhr) Schätzung Nominallohnentwicklung (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Freitag) - BFS: Logiernächte Juli (Montag) - Seco: BIP Q2 2022 (Montag) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (09.55 Uhr) - GB S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (10.30 Uhr) - EU: Arbeitslosenquote 07/22 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Produktivität ex Agrar Q2/22 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 07/22 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9806 - USD/CHF: 0,9794 - Conf-Future: +30 BP auf 150,67% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,786% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,27% auf 10'855 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,16% auf 1'660 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,18% auf 14'004 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,97% auf 12'835 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,56% auf 6'125 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)