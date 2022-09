STIMMUNG

Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt von grosser Unsicherheit und Nervosität geprägt. Dennoch könnte es zum Wochenschluss nach den jüngsten Verlusten zu einer Erholung kommen. Nach fünf Tagen mit fallenden Kursen wäre eine technische Erholung durchaus möglich, heisst es am Markt. Wie stark diese ausfällt, dürfte aber letztlich davon abhängen, wie die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen.

- SMI vorbörslich: +0,68% auf 10'735,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,46% auf 31'656 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,26% auf 11'785 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,16% auf 27'617 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt an zwei Kongressen Studienergebnisse zu Hautkrankheiten vor - Richemont-Kandidatin Wendy Luhabe ist bereit für Verwaltungsratsmandat - SGS übernimmt Penumbra Security aus den USA - Cicor holt Beyond Gravity-Manager Marco Kechele EVP Operations in GL - Igea Pharma: SIX-Regulation leitet Untersuchung ein - Geschäftsbericht 2021 - Sulzer erwirbt Anteil an Startup Cellicon - CFT H1: Reingewinn 51,1 Mio Fr. (VJ 35,5 Mio) Betriebsergebnis 43,9 Mio Fr. (VJ 43,8 Mio) Aktivitätsniveau im Juli, August lag rund 15% über Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen-Rating wird von Fitch mit 'A+' und Ausblick 'stabil' bestätigt - Handelsumsatz an der SIX im August etwas über Vormonat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: DE: Importe Juli -1,5% gg Vormonat (Prognose +0,4) Handelsbilanzsaldo Juli 5,4 Mrd Euro (Prognose 4,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 3% - Komax meldet Eigenanteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conference Call zu Ergebnis H1 Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Von Roll: Ergebnis H1 - Belimo: Capital Markets Day - Addex: GV Dienstag: - BKW: Ergebnis H1 - Fundamenta: Ergebnis H1 - Spexis: Ergebnis H1 - Dufry: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (08.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Juli (Montag) - Seco: BIP Q2 2022 (Montag) Ausland: - EU: Erzeugerpreise 07/22 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 08/22 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 07/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9776 - USD/CHF: 0,9807 - Conf-Future: -71 BP auf 149,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,85% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,76% auf 10'663 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,21% auf 1'623 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,87% auf 13'742 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,60% auf 12'630 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,83% auf 6'034 Punkte

awp-robot/sw/tv

(AWP)