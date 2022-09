STIMMUNG

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Wochenstart ab. Damit würde der Leitindex SMI den insgesamt guten Vorgaben aus Übersee folgen. So hat die Wall Street am vergangenen Freitag erstmals seit Mitte August wieder ein Wochenplus erzielt. Die Investoren in Asien haben sich davon bereits inspirieren lassen und greifen bei Aktien ebenfalls zu.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 10'938,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,19% auf 32'152 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,11% auf 12'112 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,05% auf 28'510 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Cosentyx mit positiven Daten zur Wirksamkeit gegen Hautkrankheit Leberkrebs-Behandlung Tislelizumab ist Sorafenib nicht unterlegen stärkt Basler Campus mit Bau eines neuen Biologikazentrums Investitionen von rund 100 Mio Fr. geplant - Swiss Re rechnet mit weiterem Anstieg der Nachfrage und der Preise Unsicheres Umfeld und zunehmende Risiken lassen Preise steigen Sehen Wachstumschancen und sind mit starker Bilanz gut positioniert Vorbörsliche Indikation +0,8% - Lonza ernennt Daniel Palmacci zum Leiter der Division Cell & Gene - Roche-In-vitro-Test Ventana PD-L1 erhält CE-Kennzeichnung - Swisscom setzt bei Stromausfällen auf Dieselgeneratoren (Interview Le Temps) - BKW-VRP sieht für Energiewende schwarz (Interview Bieler Tagblatt) - Leclanché: SEFAM wird Mehrheitsrolle im Verwaltungsrat übernehmen - Sulzer: Verwaltungsrat Matthias Bichsel tritt nicht mehr zur Wahl an - Valora: Femsa hält gemäss provisorischem Zwischenergebnis 84,41 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-Geschäftsleitung will auf Boni verzichten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Barclays Plc meldet Anteil von <3% - Asmallworld: Jan Luescher meldet Anteil von <3% - Galenica: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,0048% - MCH: Lupa Investment Holdings, LP meldet Anteil von 149,48%/83,15% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Talenthouse: Erik Jonas Petter Fällström meldet Anteil von 39,45% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,24% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 23,19%/2,02%; Bank of America Corp. 13,043% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Ex-UBS-Chef: Inlandmarkt ist nicht von zwei Grossbanken abhängig (NZZaS) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Swiss Re: MK an Branchentreffen Rendez-vous (14.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2022 (nachbörslich) Dienstag: - CPH: Investorentag - Crealogix: Ergebnis 2021/22 Mittwoch: - BVZ: Ergebnis H1 - Lalique: Ergebnis H1 - GV: Logitech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag; Ergebnis Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2022 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9687 - USD/CHF: 0,9605 - Conf-Future: -139 BP auf 145,81% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,972% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,02% auf 10'900 Punkte - SLI (Freitag): +1,16% auf 1'668 Punkte - SPI (Freitag): +1,05% auf 13'995 Punkte - Dax (Freitag): +1,43% auf 13'088 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,74% auf 6'212 Punkte

