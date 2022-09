STIMMUNG

Die Finanzmärkte stehen am Dienstag ganz im Bann der am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten. Bevor diese veröffentlicht werden, dürften sich Investoren nicht zu weit aus der Deckung wagen, heisst es denn auch im Handel. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine eher zurückhaltende Eröffnung ab: Die vorbörslichen Indikationen deuten ein knappes Plus an.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'005,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,71% auf 32'381 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,27% auf 12'266 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,21% auf 28'602 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS stellt für 2022 Dividende von 0,55 USD je Aktie in Aussicht (+10%) Aktienrückkauf wird 2022 Volumen von 5 Mrd USD übersteigen Per 9. September 2022 eigene Aktien im Umfang von 4,1 Mrd zurückgekauft rechnet für 2023 mit Aktienrückkäufen und progressiven Dividendenpolitik Vorbörsliche Indikation +1,2% - Nestlé testet in den USA vegane Milchproteinprodukte der Marke Perfect Day - Crealogix 2021/22: Umsatz 94 Mio Fr. (VJ 109 Mio) EBITDA -9,3 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Reinergebnis -16,9 Mio Fr. (VJ -4,1 Mio) 2022/23: Erwarten auf bereinigter Basis noch keine höheren Umsätze Rückkehr zu positivem EBITDA im H1 erwartet Währungseffekte, weitere Umstellung auf Mehrjahresverträge - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen August 2,47 Mio (+55% gg VJ) Passagieraufkommen August bei 79% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz August 48,8 Mio Fr. (+39,7% gg VJ) - LM Group: Untersuchungshaft für Fabio Cannavale und Andrea Bertoli verlängert Befugnisse der beiden Manager bleiben ausgesetzt Unternehmen weiter von Laura Amoretti interimistisch geleitet Ermittlungen richten sich gegen Einzelpersonen; nicht gegen Firma - Obseva liefert Update über Restrukturierung VR hat Entlassung von rund 70% der Mitarbeiter genehmigt gerichtlich angeordnetes Moratorium in Genf beantragt - Alpine Select bestätigt Verlust im ersten Halbjahr 2022 (HEADLINE) - Bucher: Urs Kaufmann für GV 2024 als Präsident vorgeschlagen - EPH: Verlust im 1.HJ 2022 dürfte 30-40 Mio Euro betragen Verlust ist auf Wertminderung des russischen Portfolios zurückzuführen - Leclanché: GV befindet über Umwandlung von Schulden in Aktien - 41,3 Mio Fr. - SHL Telemedicine erhält Grossauftrag in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 3,25%/2027 0,5%/2045 auf - DEUTSCHLAND: VERBRAUCHERPREISE AUG +7,9% GG VJ (PROG +7,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo melden Anteil von 72,29% - Cicor: Gruppe um Paul Chaplin meldet Anteil von 7,79% - Santhera: JPMorgan Chase & Co., New York, USA meldet Anteil von 53,547% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,3%/1,29%; Credit Suisse Funds AG 4,28% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CPH: Investorentag Mittwoch: - BVZ: Ergebnis H1 - Lalique: Ergebnis H1 - GV: Logitech Donnerstag: - Newron: Ergebnis H1 - SFS: Investor day - Xlife: Kapitalmarkt Konferenz WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2022 (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis) (Mittwoch) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/22 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenpreise 08/22 (14.30 Uhr) Realeinkommen 08/22 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,9502 - Conf-Future: +133 BP auf 147,14% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,969% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,83% auf 10'991 Punkte - SLI (Montag): +1,14% auf 1'687 Punkte - SPI (Montag): +0,81% auf 14'109 Punkte - Dax (Montag): +2,40% auf 13'402 Punkte - CAC 40 (Montag): +3,39% auf 6'334 Punkte

