STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt erwarten die Marktteilnehmer nach zwei schwachen Tagen auf eine Stabilisierung. Die Erholung an der Wall Street stimme diesbezüglich zuversichtlich, heisst es am Markt. Nach unerwartet starken Inflationszahlen am Dienstag hatten rückläufige Produzentenpreise die Gemüter wieder beruhigen und den Aktien zu einer Erholung verhelfen können. Wie stark diese ausfällt, wird sich weisen müssen, denn die gestrigen Zahlen dürften das Fed kaum von seinem Straffungskurs abbringen, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: -0,02% auf 10'752,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,10% auf 31'135 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,74% auf 11'720 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,15% auf 27'862 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis im Visier der Weko wegen möglichem Patentmissbrauch - Untersuchung bedeutet nicht, dass finanzielle Auswirkungen vorliegen - Keine Hausdurchsuchungen in der EU vorbörsliche Indikation -1,4% - Newron H1: Liquide Mittel 28,4 Mio EUR (Ende 2021: 34,6 Mio) Ergebnis -8,6 Mio EUR (VJ -9,1 Mio) - Relief H1: Barmittel 29,9 Mio Fr. (2021: 44,8 Mio) H1: Verlust 26,5 Mio Fr. (VJ -14,7 Mio) - Wisekey H1: Umsatz 12,6 Mio USD (VJ 9,9 Mio) Betriebsverlust 6,6 Mio USD (VJ -8,3 Mio) Nettoverlust aus weiterge. Aktivitäten -6,6 Mio USD (VJ -2,9 Mio) Nettogewinn 0,8 Mio USD (VJ -6,1 Mio) 2023: Rückstand im Wert von 39 Mio. USD für IoT-Halbleiterprodukte Wachstumsmöglichkeiten im Gesamtwert von 75 Mio USD - Hiag beruft Béatrice Gollong und Michele Muccioli in die GL - Kuros erhöht Kapital durch Privatplatzierung um 6,0 Millionen Franken - Valora: Femsa hält nach dem definitiven Zwischenergebnis 84,42 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: - JP: AUG EXPORTS +22.1% Y/Y; JUL +19.2% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 5,1958% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,61%/1,88% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Freitag: - Aevis: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Alpine Select: Ergebnis H1 - Emmi: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (14.00 Uhr) Ausland: - EU: Handelsbilanz 07/22 (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q2/22 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Empire State Index 09/22 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 08/22 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Index 09/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9599 - USD/CHF: 0,9633 - Conf-Future: -26 BP auf 145,43% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,049% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,26% auf 10'754 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,07% auf 1'644 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,31% auf 13'781 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,22% auf 13'028 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,76% auf 6'222 Punkte

