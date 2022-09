STIMMUNG - Nach einer insgesamt durchwachsenen Woche steht der Schweizer Börse ein voraussichtlich volatiler Wochenausklang bevor. Zunächst dürfte der SMI mit Verlusten in den Handel starten, wie die vorbörslichen Indikationen erwarten lassen. Damit würde er den Vorgaben der Wall Street und den asiatischen Börsen folgen. - SMI vorbörslich: -0,68% auf 10'673,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,56% auf 30'962 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,43% auf 11'552 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,08% auf 27'576 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schliesst Verkauf des Indien-Geschäfts für 6,4 Milliarden ab - Nestlé-Tochter Buitoni nimmt Produktionslinie in Caudry wieder in Betrieb - Roche: Moody's erhöht Kreditrating auf Aa2 - Ausblick "stabil" - Aevis H1: Reingewinn 47,2 Mio Fr. (VJ 14,3 Mio) EBITDAR 125,7 Mio Fr. (VJ 84,0 Mio) - Spice: GP Swiss hält am Ende der Nachfrist 97,40 Prozent der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: AUG RETAIL SALES +5.4% Y/Y VS MEDIAN +3.1% Y/Y AUG UNEMPLOYMENT RATE +5.3% VS JUL +5.4% AUG INDUSTRIAL OUTPUT +4.2% Y/Y VS MEDIAN +3.8% Y/Y - GB: EINZELHANDELSUMSATZ AUG -1,6% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) EINZELHANDELSUMSATZ AUG -5,4% GG VORJAHR (PROGNOSE -3,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Fuchs Asset Management meldet Anteil von 12,74% - Pierer Mobility: Stefan Pierer meldet Anteil von 3,01% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 53,547% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 9,501%/4,569%; UBS Group AG 20,55% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Alpine Select: Ergebnis H1 - Emmi: Kapitalmarkttag Dienstag: - Spice Private: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst inkl. MK (Dienstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig; 11.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9622 - USD/CHF: 0,9638 - Conf-Future: -12 BP auf 145,30% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,089% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,07% auf 10'747 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,43% auf 1'636 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,24% auf 13'748 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,55% auf 12'957 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,41% auf 6'158 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)