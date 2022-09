STIMMUNG - Die Schweizer Aktenbörse wird am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen zur Eröffnung zunächst wenig verändert gesehen. Der Markt sei allerdings mehr als reif für eine technische Erholung, heisst es von Händlern. Doch sei vor den Zentralbankterminen in der laufenden Woche wohl nicht viel zu erwarten. Zu wichtig seien die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen. Seit die Währungshüter klar gemacht hätten, dass sie den Kampf gegen Inflation über den Schutz der Konjunktur stellen, seien die Märkte sehr beunruhigt.

- SMI vorbörslich: +0,31% auf 10'644,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,45% auf 30'822 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,90% auf 11'448 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag, Börse geschlossen - Londoner Börse bleibt wegen des Queen-Begräbnisses am Montag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé in Frankreich in Gewerkschaftskritik wegen Arbeitsplatzabbau - Novartis-Tochter Sandoz erzielt positive Daten mit Osteoporose-Biosimilar - Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Vabysmo - Emmi: Mittelfristprognose erweitert Mittelfristig Dividendenausschüttungsquote von 35 bis 45 Prozent 2022: Ziele bestätigt - u.a. EBIT 265-280 Mio Fr. ernennt Sacha D. Gerber zum neuen CFO vorbörsliche Indikation +1,5% - Bystronic lanciert erweiterte Software "BySoft Suite" - Calida: CFO Sacha D. Gerber verlässt Unternehmen - Valora beruft ao GV zur Neubesetzung des Verwaltungsrats ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Emmi: Capital Markets Day Dienstag: - Bachem: Capital Markets Day - Spice Private: Ergebnis H1 Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2022 (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst inkl. MK (Dienstag) - CS: Global Wealth Report 2022 (Dienstag) Ausland: - ZO: Bauproduktion Juli 2022 (11.00 Uhr) - US: NAHB-Index September 2022 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per HEUTE: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 21.09: - Richemont (3,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9660 - USD/CHF: 0,9683 - Conf-Future: -21 BP auf 145,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,073% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,27% auf 10'611 Punkte - SLI (Freitag): -1,47% auf 1'612 Punkte - SPI (Freitag): -1,20% auf 13'583 Punkte - Dax (Freitag): -1,66% auf 12'741 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,33% auf 6'077 Punkte

