UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Einigung mit US-Behörde im Hypotheken-Streit Zivilbusse 2,48 Mrd USD - 2,8 Mrd Entschädiungen für Konsumenten Entschädigungen für Konsumenten laufen über 5 Jahre Zusätzliche Rückstellung über 2 Mrd USD in Q4 2016 - Galenica: Vifor und ChemoCentryx weiten Allianz auf Hemmstoff CCX140 aus - Roche erweitert Cobas-6800/8800-System mit Test für Chlamydia und Gonorrhö - Vontobel schliesst Gespräche mit DoJ ohne Zahlung einer Busse ab - Sunrise nimmt Repricing für Kreditfazilitäten vor - HNA schliesst den Vollzug des Angebots für Gategroup-Aktien ab - Dekotierung - Temenos beruft David McConney ins Management-Team in Nordamerika - Villars verkauft 50%-Anteil an Aperto an Coop - Swissquote stärkt Geschäftsleitung mit Morgan Lavanchy und Gilles Chantrier - Sunrise mit Repricing für Kreditfazilitäten - S&P bewertet mit BBB- (BB+) - Edmond de Rothschild ernennt Martin Liebi zum Leiter des Schweizer Geschäfts - VAT Group ernennt Jürgen Krebs zum neuen Chief Operating Officer - Santheras Raxone als 'vielversprechende Arznei' in England anerkannt - Arundel H1: Umsatz von 5,3 Mio USD (VJ 5,2 Mio) Verlust von 2,4 Mio USD (VJ -3,8 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen-Gruppe schliesst US-Steuerstreit ohne Bussenzahlung ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock senkt Anteil leicht auf 5,02% - BKW meldet eigene Erwerbspositionen von 21,11% - Groupe E mit Anteil von 10% - Clariant: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,64% - Meyer Burger: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - GB: BIP Q3/16 (endgültig; 10.30 Uhr) - US: Neubauverkäufe 11/16 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/16 (16.00 Uhr) - CH: UBS-Konsumindikator November 2016 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Dekotierungen: - Gategroup (von HNA beantragt, Termin noch nicht bekannt) - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - IPO an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0710 - USD/CHF: 1,0248 - Conf-Future: +17 BP auf 160,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,06% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 8'258 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,06% auf 8'238 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,15% auf 1'301 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,09% auf 8'966 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,12% auf 19'919 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,44% auf 5'447 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,11% auf 11'456 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): feiertagsbedingt geschlossen STIMMUNG - Weihnachten sorgt für Zurückhaltung - CS im Fokus

mk/ra

(AWP)