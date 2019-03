Nestlé eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in China

Im Zentrum in der chinesischen Hauptstadt würden 40 Spezialisten beschäftigt, die in allen Produktkategorien forschen. Diese würden mit allen lokalen Universitäten und Innnovationspartnern zusammenarbeiten, hiess es weiter. Der Standort beheimatet auch das Nestlé Food Safety Institut in China.

Die Stätte in Shenzhen wiederum ist eine Ausweitung des System Technology Centres in Orbe und befindet sich in der Nähe führender Hersteller von Getränkemaschinen und -Systemen. Der Hub werde es Nestlé ermöglichen, neue Ideen bei Getränke-Systemen und -Komponenten rasch in die Realität umzusetzen.

sig/kw

(AWP)