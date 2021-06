Nestlé: US Supreme Court weist Klage wegen Kindersklaverei ab

Der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, hat am Donnerstag eine Klage gegen die US-Tochter des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé und gegen Cargill abgewiesen. Das Gericht sieht sich für den Fall, in dem es um Kindersklaverei auf Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste geht, nicht zuständig.