Nestlé will Waldrodung für Kaffee- und Kakaoplantagen verhindern

Mithilfe von Satellitenbildern wird das Risiko der Abholzug in den Regionen bewertet, in denen Nestlé seine Zutaten bezieht. Das werde dem Konzern helfen, "schnelle Massnahmen zur nachhaltigen Beschaffung dieser Rohstoffe zu ergreifen", heisst es in der Mitteilung. Dazu sei das Programm "Forest Positive" lanciert worden.

Bei seinen Lieferanten werde Nestlé einen waldfreundlichen Ansatz fördern, indem umweltfreundlichen Betrieben grössere Mengen abgenommen werden und in Programme zur Walderhaltung und Aufforstung investiert werde. Zudem erhielten solche Produzenten langfristige Verträge und höhere Preise für ihre Produkte, heisst es.

Bei anderen wichtigen Rohstoffen wie Palmöl, Zucker, Soja, Fleisch sowie Zellstoff und Papier will Nestlé bereits bis 2022 komplett abholzungsfrei sein. Dort seien bereits per Ende letzten Jahres 90 Prozent der eingesetzten Rohstoffe als komplett abholzungsfrei eingestuft worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Damit das erreicht werden konnte, seien etwa Instrumente wie die Kartierung der Versorgungskette, Zertifizierung, Vor-Ort-Verifizierung und Satellitenüberwachungsdienste eingesetzt worden. Zudem habe das Unternehmen mit Bauern, Bauerngemeinschaften und Lieferanten vor Ort zusammengearbeitet.

tv/uh

(AWP)