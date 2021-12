Novartis erhält zwei neue Zulassungen in den USA

Am Mittwochabend vermeldeten die Basler die FDA-Zulassung für den Cholesterinsenker Leqvio (Inclisiran). Das Medikament sei für die Verabreichung in zwei Dosen innerhalb eines Jahres zugelassen worden und könne nun in den USA als Ergänzung zu einer Diät und einer Statintherapie für erwachsene Patienten mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) eingesetzt werden.

Damit schaffte der Pharmakonzern die US-Zulassung für Leqvio im zweiten Anlauf. Das FDA hatte Ende 2020 eine Zulassung des Novartis-Cholesterinsenkers zunächst zurückgewiesen. Als Grund waren damals ungelöste Bedingungen im Zusammenhang mit der Inspektion einer Produktionsanlage eines Drittanbieters aufgeführt worden.

Das Mittel Cosentyx darf wiederum neu auch zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Enthesitis-bedingter Arthritis sowie Psoriasis-Arthritis eingesetzt werden, wie Novartis am Donnerstag zudem mitteilte. Konkret handle es sich damit um die zweite und dritte Zulassung für Cosentyx bei Kindern in den USA. Das Mittel verfüge nun über insgesamt fünf Indikationen in der Rheumatologie und Dermatologie.

Die Novartis-Aktien zeigen sich am Donnerstag im frühen Handel unauffällig und legen gegen 10.45 Uhr 0,5 Prozent zu - in einem insgesamt leicht festeren Markt. Von Analysten wird die nun erreichte Zulassung von Leqvio als positiv bewertet. Ob das "potenzielle Blockbuster-Präparat" aber die von Novartis versprochenen Umsätze erzielen werde, müsse sich erst noch weisen, heisst es.

