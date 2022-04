Novartis vermeldet positive Studiendaten zu Tislelizumab bei Speiseröhrenkrebs

Die positive Ergebnisse ergänzten die klinische Evidenz für Tislelizumab bei Speiseröhrenkrebs und folgten auf die Annahme der Zulassungsanträge für die Zweitlinienbehandlung durch die US- und EU-Gesundheitsbehörden FDA und EMA, teilte Novartis am Mittwoch mit. Die Ergebnisse unterstützten auch die Entwicklung des Medikamentes in potenziell synergistischen Kombinationen mit anderen fortschrittlichen therapeutischen Plattformen zur Behandlung einer Reihe solider Tumoren.

Novartis will die neuen Daten gemäss der Mitteilung bei den Zulassungsbehörden einreichen und sie in Zusammenarbeit mit mit dem chinesisch-amerikanischen Biotechunternehmen BeiGene auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress präsentieren. Der Basler Konzern hat die Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Tislelizumab in Nordamerika, Europa und Japan durch eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit BeiGene.

uh/rw

(AWP)