Novavest-Aktie kostet bei SIX-Debut 43,50 Franken

Die Aktien der Immobiliengesellschaft Novavest Real Estate haben am Montag ohne grosses Aufsehen von der Berner Börse an die SIX gewechselt. Der erste Kurs kam bei 43,50 Franken zustande, was einer Marktkapitalisierung von 280 Millionen Franken entspricht. Um 9.45 Uhr kostet das Papier 43,00 Franken.