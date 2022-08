Ölpreise drehen in die Gewinnzone - IEA erhöht Nachfrageprognose

Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Im Vormittagshandel drehten sie in die Gewinnzone, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl erhöht hatte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete gegen Mittag 98,48 US-Dollar. Das waren 1,08 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 1,08 Dollar auf 93,01 Dollar.