Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

Am Donnerstagabend hatten Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung in wichtigen Industriestaaten die Ölpreise belastet. Der US-Ölpreis war in kurzer Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel abgerutscht. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf schwache Konjunkturdaten aus der amerikanischen und der deutschen Industrie. Diese hätten am Ölmarkt Bedenken vor einer zu schwachen Nachfrage nach Rohöl geschürt.

Etwas gestützt wurden die Ölpreise zuletzt durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Die US-Regierung hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 10,8 Millionen Barrel auf 445,0 Millionen Barrel gefallen waren. Analysten hatten nur mit einem Rückgang um 4,4 Millionen Barrel gerechnet./jkr/mis

(AWP)