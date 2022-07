Ölpreise fallen wegen Konjunktursorgen unter 100 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Dienstag wegen zunehmender Konjunktursorgen erheblich unter Druck geraten. Am Abend lagen die beiden wichtigsten Rohölsorten nach herben Verlusten unter der Marke von 100 US-Dollar. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,91 Dollar. Das waren 7,19 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 7,60 Dollar auf 96,49 Dollar.