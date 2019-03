Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China habe am Morgen etwas belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,41 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 56,36 Dollar.