Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,31 US-Dollar. Das waren 1,69 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,97 Dollar auf 99,23 Dollar. Tendenziell gestützt werden die Ölpreise durch ein knappes Angebot an Rohöl. Das ist eine Folge der westlichen Sanktionen gegen das wichtige Rohölförderland Russland. Zuletzt haben allerdings wachsende Rezessionssorgen die Ölpreise immer wieder belastet.