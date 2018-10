Onlinehändler Digitec Galaxus nimmt möglicherweise Österreich ins Visier

Digitec Galaxus startet in Deutschland im November und kurz vor dem Markteintritt hat das Unternehmen seinen deutschen Hauptsitz in Hamburg bezogen. Mit dem Warenlager in Nordrhein-Westfalen und dem EU-Hub in Baden-Württemberg ist dies bereits der dritte Standort in Deutschland.

Den Hinweis auf eine mögliche Expansion nach Österreich findet sich im Vorabdruck zur Ausgabe vom (morgigen) Donnerstag der "Handelszeitung". Dass Digitec Galaxus nach Deutschland auch noch Österreich erobern will, lasse sich daraus ableiten, dass das Unternehmen dieser Tage entsprechende Stelleninserate publiziert habe. Gesucht werden Programmierer, welche die Applikationen von Digitec Galaxus in der Schweiz "sowie in den zukünftigen internationalen Ablegern" mitgestalten sollen, so der Bericht.

