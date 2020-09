Perrot Duval zahlt Anleihe vollständig vorzeitig zurück

Der ausstehende Anleihebetrag von 1,8 Millionen Franken nominal werde zum Zinstermin am 7. November zu 101,5 Prozent plus Zins zurückbezahlt, so die Mitteilung vom Freitag. Am 5. November findet demnach der letzte OTC-Handelstag durch die Helvetische Bank AG statt, am 9. November erfolge dann die Rückzahlung und Zinszahlung.

Bereits im Februar 2020 hatte Perrot Duval ein frühzeitiges Rückkaufangebot unterbreitet. Damals wurden dann zunächst 4,2 Millionen Franken des ursprünglichen Emissionsvolumens von 6 Millionen zurückgezahlt.

dm/ys

(AWP)