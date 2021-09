Pharmakonzern Roche feiert 125-Jahr-Jubiläum mit Lichtspektakel

Die "Tower-Light-Projection" hat der Videomapping-Komponist Matthias Etz kreiert. Sie wird in den Nächten vom Dienstag, 28. September bis zum Samstag, 1. Oktober auf das ältere der beiden Roche-Hochhäuser projiziert, das mit 178 Metern auch weniger hoch ist. Gezeigt werden unter anderem wichtige Momente aus der Geschichte des Planeten und der Menschheit.

Nur am Dienstag startet das Programm erst um 21.00 Uhr. In den anderen drei Nächten fängt das zweistündige Programm schon um 20.00 Uhr an, wie Roche auf der Website zum Firmen-Jubiläum schreibt.

Musikalisch wird das Lichtspektakel mit einer Uraufführung des 33-jährigen Komponisten Worakls untermalt. Er liefert den elektronischen Sound, während das Basler Sinfonieorchester klassische Melodien erklingen lässt.

Das Orchester spielt in den Innenräumen des Roche-Baus und ist öffentlich nicht zu sehen, wie ein Roche-Sprecher sagte. Die Musik kann man am Rheinufer über Lautsprecher hören sowie über einen Streaming-Dienst auf Smartphones.

Einen Teil des dreiteiligen Licht-Programms bestreiten 13 Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie gehen künstlerisch der Frage nach, was Menschlichkeit bedeute.

Im Vorfeld konnte auch die Bevölkerung aus der Region Fotos und Zeichnungen einreichen, die auf dem Turm abgebildet werden. Insgesamt sind gemäss dem Roche-Sprecher 1166 Beiträge eingereicht worden.

https://roche-towerlight-sound.com/

