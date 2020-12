Pierer Mobility: Grossaktionär überträgt Aktien an PTW Holding

Laut einer Stimmrechtsmitteilung vom Freitagabend hat die Beteiligungsgesellschaft von CEO und Verwaltungsratspräsident Stefan Pierer, die Pierer Industrie, 60 Prozent der Pierer Mobility-Aktien als Sacheinlage an ihre 100-Prozent-Tochter PTW Holding übertragen.

Ende November wurden Gespräche zwischen Bajaj Auto und Pierer zu einem Umbau der Beteiligungsstruktur bekanntgegeben. Dabei werde die Möglichkeit geprüft, den von Bajaj gehaltenen Anteil von 48 Prozent an KTM in die Pierer Mobility einzubringen, wie es damals hiess. Mobility hält die übrigen rund 52 Prozent an KTM. Die Pierer-Gruppe würde dabei weiterhin die kontrollierende Mehrheit an Mobility behalten.

yr/

(AWP)