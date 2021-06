Polypeptide-Aktien getragen von positiven Analystenstimmen

Die Aktien des Börsenneulings Polypeptide werden am Mittwoch von zahlreichen positiven Analystenkommentaren beflügelt. Sowohl Morgan Stanley als auch Berenberg und die Bank of America nehmen ihre Bewertung mit einer Kaufempfehlung auf. Damit schliessen sie sich der Einschätzung der Credit Suisse an, die die Papiere am Vortag mit "Outperform" in die Abdeckung aufgenommen hatte.