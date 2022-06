Die Credit Suisse ist Medienberichten zufolge in Grossbritannien auf einer Beobachtungsliste der britischen Finanzaufsicht FCA gelandet. Wie die "Financial Times" am Sonntag und mit Bezug auf ein Schreiben der Behörde vom Mai berichtet, äusserte die FCA darin die Besorgnis, dass die Grossbank ihre Unternehmenskultur, die Governance und auch die Risikokontrollen nicht ausreichend verbessert hat.