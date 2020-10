Presse: LafargeHolcim in den USA wegen Kuba-Aktivitäten vor Gericht

Dem Zementkonzern LafargeHolcim erwachsen aus einer Beteiligung an einem kubanischen Zementwerk rechtliche Probleme in den USA. Ein US-Gericht habe diese Woche eine Schadenersatz-Klage im Volumen von 270 Millionen Dollar zugelassen, schreiben die Tamedia-Zeitungen (Online) am Freitag.