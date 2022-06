Presse: UBS umwirbt US-Investmenthäuser als Grossaktionäre

Die UBS-Führung hat sich laut einem Medienbericht in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von einflussreichen US-Fondsmanagern getroffen. Der neue Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und CEO Ralph Hamers wollen die US-Investmentgesellschaften dazu zu bewegen, ihre Anteile an der Bank zu erhöhen, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.